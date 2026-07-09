나토 귀국길에 전용기 갈아탄 트럼프…이란 암살시도 우려했나

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 마치고 귀국길에 구형·신형 에어포스원을 번갈아 탑승한 것으로 나타나 배경에 관심이 쏠린다.



영국에 주둔하는 미군 장병에게 보여주려고 새 에어포스원을 먼저 기지에 보냈다는 게 트럼프 대통령의 설명이지만, 동시에 자신이 이란의 암살 표적이 될 가능성도 함께 언급했다는 점에서 보안상의 이유로 중간에 바꿔 탄 것 아니냐는 관측도 나왔다.

도널드 트럼프 대통령이 8일(현지시간) 터키 앙카라에서 열린 나토 정상회담을 마치고 워싱턴으로 돌아오는 길에 영국 동부 밀든홀 공군기지에서 환승하며 연설하고 있다. AP연합뉴스

백악관 풀기자단에 따르면 트럼프 대통령은 이날 현지시간으로 오후 8시 43분 앙카라에서 먼저 구형 에어포스원을 타고 귀국길에 올랐다.



오후 10시 16분 영국 밀든홀 공군기지에 도착한 트럼프 대통령은 오후 11시 1분 미리 이곳에 와 있던 신형 에어포스원으로 갈아타고 백악관으로 향했다.



새 에어포스원은 지난해 카타르가 선물한 보잉 747-8 기종으로 항공기 가격만 4억 달러(6천100억원)에 달한다.



트럼프 대통령은 지난 1일 미국 노스다코타주 방문에서 처음 이 전용기를 이용했다. 지난 4일 미국 건국 250주년 기념행사에서는 새 에어포스원이 워싱턴DC 상공에서 공군 항공기들과 함께 편대비행을 하기도 했다.



그동안 새 에어포스원에 대한 찬사를 아끼지 않았던 트럼프 대통령이 이번 귀국길에서는 처음부터 이 항공기에 바로 탑승하지 않은 배경을 두고 의문이 제기됐다.



이날 앙카라에서 진행된 트럼프 대통령의 기자회견에서도 관련 질문이 잇따랐다.



트럼프 대통령은 '이란과 관련한 보안 문제로 인해 새 에어포스원이 아닌 다른 수단으로 앙카라를 떠난다는 추측에 대해 설명해달라'는 질문에 "알다시피 대통령의 삶은 매우 위험하다"며 "나는 이란의 암살 대상 리스트에서 1순위"라고 답했다.



그러면서 "나는 내 할 일을 하고 있기 때문에 (암살 위협을) 신경쓰지 않는다"고 언급했다.



트럼프 대통령은 '왜 귀국길에 새 에어포스원을 타지 않느냐'는 질문이 연이어 나오자, 에어포스원이 영국의 미군 주둔 기지에 들러 군인들도 볼 수 있도록 하기 위함이라고 거듭 답변했다.



회견 전에도 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "우리 군의 용감한 남녀 장병들을 위해 완전히 새롭고 정말 장관인 에어포스원을 영국의 밀든홀 공군기지로 보내고 있다"고 예고한 바 있다.



트럼프 대통령은 밀든홀 기지에 도착한 뒤 트루스소셜에서 신형 에어포스원에 탑승한 사실을 알리며 "이번 비행은 튀르키예에서 미국으로 돌아오는 길이었으며, 비행경로는 사실상 전혀 벗어나지 않았다"고 말했다. 전용기를 바꿔탄 것이 귀국 일정에 큰 영향을 미치지 않았다는 점을 부각하려는 취지로 풀이된다.



이와 관련 뉴욕타임스(NYT)는 미국과 이란 간의 적대행위 재개와 관련한 보안상의 예방 조치 차원에서 트럼프 대통령이 비밀경호국의 요청에 따라 처음에 구형 에어포스원을 이용했던 것이라고 8일 보도했다.



트럼프 대통령이 나토 정상회의 참석차 튀르키예를 방문하는 동안 호르무즈 해협 상선을 겨냥한 이란의 공격과 그에 대한 대응 차원에서 이뤄진 미국의 이란 공습, 이에 중동 미군기지를 상대로 한 이란의 보복 공격이 반복되는 과정에서 트럼프 대통령의 신변 안전을 강화할 필요에 따라 취한 조치였다는 것이다.



보통 에어포스원은 미사일 공격을 피할 수 있는 특수 장비 등을 갖추는 데 상당한 시간을 요구하는데, 카타르로부터 선물받은 새 항공기를 급히 에어포스원으로 개조하다 보니 충분한 보안 대비를 갖추지 못한 상태에서 운항을 시작했던 것이 문제였을 수 있는 분석이다.



이런 관측에 대해 스티븐 청 백악관 공보실장은 "새 에어포스원은 대통령과 참모진의 안전을 보장하는 최고 수준의 보안 프로토콜이 적용된 최첨단 항공기"라면서 "대통령이 최근 언급했듯이, 대통령을 노리는 미국의 적들이 많은데, 우리는 이러한 위협에 대응하기 위해 주의 분산, 오인 유도 등 우리가 보유한 모든 수단을 동원하고 있다"고 설명했다고 NYT는 전했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지