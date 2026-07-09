메디아크 이찬형 대표, 강원지역 의대 연합 행사서 특강

이찬형 대표가 ‘2026 강원지역 4개 의과대학 연합 교류행사’에서 특강을 진행하고 있다.(사진=메디아크 제공)

헬스케어 스타트업 ‘메디아크(Mediark Inc.)’를 이끄는 내과 전문의 이찬형 대표가 강원지역 의대생을 대상으로 진로와 창업 경험을 주제로 특강을 진행했다.

메디아크는 이찬형 대표가 지난 4일 강원대학교 백령스포츠센터에서 열린 ‘2026 강원지역 4개 의과대학 연합 교류행사’에 초청돼 특별 강연을 진행했다고 밝혔다.

강원지역 의과대학 협의체 출범을 기념해 마련된 이번 행사는 강원도 내 4개 대학(강원의대, 가톨릭관동의대, 연세원주의대, 한림의대) 재학생 및 교수, 교직원 250여 명이 참석한 가운데 진행됐다. 이번 교류행사는 대학 간 소통과 협력을 촉진하고 미래 의료인으로서의 유대감을 강화하기 위해 학술 포스터 발표 및 학교 대항전 등 여러 프로그램으로 구성됐다.

이날 개회식 이후 진행된 초청 특강에서 이찬형 대표는 ‘시작, 스타트업’이라는 주제로 단상에 올랐다. 강원지역 의과대학 출신 선배이기도 한 이 대표는 임상 의사로서의 기본 역량뿐만 아니라 스타트업 창업 등 임상 외 영역에서 선택할 수 있는 진로 방향을 소개했다.

이찬형 대표는 ‘자아효능감’을 키워드로 자신의 성장 과정을 공유했다. 그는 “타인이 아닌 과거의 자신과 비교하며 성장해야 한다”, “스스로 끝을 보는 목표를 설정해야 한다”, “치열한 그룹 사이에서도 나다운 나를 알아가는 과정이 중요하다”고 말하며 예비 의료인들에게 주도적인 삶의 태도와 자아 정체성 확립에 대한 메시지를 전했다.

이어 진행된 퀴즈 이벤트에서는 이 대표가 성분 배합에 참여한 고함량 비타민B 복합체 ‘Dr. 이찬형 B-부스트(비부스트)’가 정답자에게 제공됐다.

‘Dr. 이찬형 B-부스트(비부스트)’는 이 대표가 내과 전문의로서 성분 배합에 참여하고 영진약품이 공동 개발한 제품으로, 비타민B군 8종을 함유했다. 회사 측에 따르면 비타민B1을 일일 영양성분 기준치 대비 1만% 함량으로 배합한 것이 특징이다.

메디아크 관계자는 “강원지역 의료계 선후배들이 모인 자리에서 이찬형 대표의 경험과 견해를 공유할 수 있었다”며 “앞으로도 AI 기반 증상 분석 및 진료 효율화 문진 솔루션인 ‘심토미(Simtomi)’를 고도화하고, ‘Dr. 이찬형 B-부스트(비부스트)’ 등 건강관리 제품도 선보일 계획”이라고 전했다.

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