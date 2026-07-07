합수본, 투표용지 인쇄업자 소환…선관위 공급계약 과정 확인

6·3 지방선거 '투표용지 부족 사태' 진상 규명을 위한 검경 합동수사본부(합수본)가 투표용지 인쇄업자와 지역 선거관리위원회 관계자 등 9명을 잇달아 소환했다.



7일 법조계에 따르면 합수본은 이날 선관위와 투표용지 인쇄 계약을 맺은 인쇄업자를 참고인 신분으로 불러 조사한다.

서울시 선거관리위원회. 연합뉴스

합수본은 인쇄업자를 대상으로 선관위와 투표용지 공급 계약을 체결한 과정과 실제 공급 과정 전반을 확인할 계획이다.



앞서 지역 선관위가 투표용지 인쇄 계약을 수의계약 방식으로 체결하면서 지역마다 인쇄비용이 달랐고, 일부 선관위는 관련 서류를 누락했다는 지적이 제기됐다.



합수본은 송파구와 강남구 선관위 관계자도 소환해 투표용지를 준비한 과정과 선거 당일 대응 과정을 파악할 계획이다.



관악·서대문·강서·중랑·마포구 선관위 관계자도 참고인 신분으로 불렀다.



이들 선관위는 투표용지 인쇄 비율을 50% 이상으로 상향해 용지 부족 사태가 발생하지 않았다.



합수본은 해당 선관위가 어떤 의사결정 과정을 거쳐 인쇄매수 상향을 결정했는지 확인하고, 투표용지가 부족했던 선관위와 차이점을 비교 분석한다.



합수본은 투표용지 인쇄매수 하한을 50%로 의결한 과정을 파악하기 위해 서초구 선관위원도 이날 참고인 신분으로 불렀다.

<연합>

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