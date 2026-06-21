‘의대 턱밑’까지 추격… 삼전·닉스학과, 서울대 자연계도 추월

삼성전자와 SK하이닉스 취업이 보장되는 주요 대학의 반도체 계약학과 정시 합격선이 서울대 자연계열을 앞질렀다. 수시에 이어 정시까지 의대 턱밑을 추격하면서 최상위권 수험생들의 반도체학과 쏠림 현상이 한층 심화되는 모양새다.

사진=연합뉴스

21일 종로학원에 따르면 고려대, 한양대, 성균관대, 서강대 등 서울 소재 삼성전자와 SK하이닉스 연계 반도체 계약학과 2026학년도 정시 모집 합격자의 수능 국어·수학·탐구 평균 점수는 96.2점이었다. 이는 서울대 자연계열 일반학과(의약학계열 제외)의 평균 점수(95.8점)보다 0.4점 높은 수치다.



대학별로는 한양대 반도체공학과가 98.0점으로 가장 높았고, 고려대(97.0점), 성균관대(96.0점), 서강대·연세대(각 95.0점)가 뒤를 이었다. 기업별로는 SK하이닉스와 채용 협약을 맺은 고려대·서강대·한양대의 평균 점수가 96.7점으로, 삼성전자와 계약한 연세대·성균관대(95.5점)보다 1.2점 높았다.



이들 학과는 ‘의대 합격선’까지 바짝 추격하고 있다. 올해 지방권 의대 정시 평균 합격 점수는 97.2점인데, 이는 한양대 반도체공학과(98.0점)보다 낮은 수준이다. 최상위권인 경인권 의대(99.0점), 서울권 의대(98.8점)와 비교해도 근소하다.



임성호 종로학원 대표는 “반도체 계약학과와 의대에 동시 합격할 경우 수험생이 어느 곳을 선택할지 주목된다”며 “계약학과와 서울대 공대에 모두 붙을 때 계약학과에 가는 학생이 늘어날 수도 있다”고 내다봤다.

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