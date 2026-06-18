월드컵 비키니 미녀 탄생인 줄…알고 보니 AI

2026 북중미 월드컵에서 성조기가 그려진 비키니를 입은 미녀 관중이 큰 화제를 불렀는데 인공지능(AI)으로 제작된 허구임이 밝혀졌다.

지난 13일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 인근 잉글우드 소파이 스타디움에서 열린 미국과 파라과이의 북중미 월드컵 D조 조별리그 1차전은 미국의 4-1 완승으로 끝났다.

미국이 홈팬들의 열렬한 응원 속에서 첫 경기를 승리로 장식하며 분위기가 잔뜩 고조됐다.

여기에 한 미녀 관중으로 인해 소셜네트워크서비스(SNS)는 더욱 들썩였다. 한 게시물에는 10만 개가 넘는 '좋아요'가 찍혔다.

SNS를 통해 확산된 사진의 주인공은 성조기가 그려진 비키니를 착용한 미녀 관중이었다. 숏 커트에 군살 없이 탄탄한 몸매, 구릿빛 피부로 매력을 드러내 남성 팬들이 환호했다.

하지만 이 여성이 AI로 만들어진 허구임이 확인되면서 실망하는 이들이 많았다.

영국 더 선은 '월드컵에서 비키니를 입은 아름다운 미국 팬은 누구인가, 정말 존재하는가'라는 기사를 통해 "이 여성이 SNS를 뜨겁게 만들었지만 AI로 만들어졌다. 실존하지 않는다"고 했다.

스페인 언론 문도 데포르티보도 "엄청난 바이럴로 화제가 됐지만 실제 인물이 아니다. 피부와 천, 주변 조명까지 높은 수준의 디테일 때문에 진짜 사진으로 착각하는 이들이 많았지만 AI 이미지 생성 도구로 만들어진 것"이라고 전했다.

과거 국내에서도 프로야구 경기장을 찾은 미녀 관중으로 관심을 모았으나 이후 AI로 알려지면서 이슈가 된 적이 있다.

문도 데포르티보는 이번 사례를 두고 "생성형 AI 기술의 놀라운 발전을 보여준다. 첨단 탐지 알고리즘조차 합성 인물을 식별하는데 어려움을 겪고 있다"며 기술 발전을 언급했다.

<뉴시스>

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