'삼전닉스' 계약학과, 서울대 자연대보다 합격선 위…의대 턱밑

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삼성전자와 SK하이닉스 '취업 티켓'이 보장되는 반도체 계약학과의 정시 합격 평균 점수가 서울대 자연대보다 높은 것으로 나타났다.



21일 종로학원에 따르면 연세대, 고려대, 한양대, 성균관대, 서강대 등 서울 소재 대학 반도체 학과의 2026학년도 정시 모집 합격자의 대학수학능력시험(수능) 국어·수학·탐구 평균 점수는 96.2점이었다.



서울대 자연대 합격자의 평균 점수(95.8점)를 근소하게 앞섰다.



대학별로 보면 한양대 반도체공학과가 98.0점으로 가장 높았다.



고려대(97.0점), 성균관대(96.0점), 서강대·연세대(각 95.0점)가 뒤를 이었다.



계약 기업별로는 SK하이닉스와 채용 협약을 맺은 고려대·서강대·한양대의 평균 점수(96.7점)가 삼성전자와 계약한 연세대·성균관대(95.5점)와 비교해 1.2점 높았다.



반도체 계약학과는 자연계열 최상위권 학생이 몰리는 의대의 합격선마저 턱밑까지 추격한 것으로 파악됐다.



2026학년도 지방권 의대의 정시 평균 합격 점수는 97.2점이었는데, 이는 한양대 반도체공학과보다 낮고 고려대 반도체공학과와는 비슷한 수준이다.



경인권 의대(99.0점), 서울권 의대(98.8점)의 평균 합격 점수와도 차이가 크지 않다.



입시업계에서는 지역의사제 도입에 따라 의대 모집 인원이 늘어나는 2027학년도 정시에선 반도체 계약학과가 의대의 평균 합격 점수를 넘어설 가능성도 있다고 본다.



임성호 종로학원 대표는 "반도체 계약학과와 의대에 동시 합격할 경우 수험생이 어느 곳을 선택할지 주목된다. 선택에 따라 계약학과, 의대의 합격선에 상당한 변화가 나타날 수 있다"고 분석했다.



이어 "현재 상황으로 볼 때 계약학과와 서울대 공대에 모두 붙는다면 계약학과에 가는 학생이 늘어날 수도 있다"며 서울대 자연대 합격선이 전년보다 더 내려갈 수 있다고 내다봤다.

<연합>

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