박명수, ‘무한도전’ 촬영 중 CD 던져...왜?

개그맨 박명수가 과거 MBC 예능 프로그램 ‘무한도전’ 촬영 당시 겪었던 일화를 털어놓으며 당시 상황을 다시 떠올렸다.

‘셋만 모여도 무도다…명수와 준하를 찾아온 미존개오 정형돈!(1부)’ 영상 캡처. 하와수

20일 공개된 유튜브 채널 ‘하와수’에서는 ‘셋만 모여도 무도다…명수와 준하를 찾아온 미존개오 정형돈!(1부)’라는 제목의 콘텐츠가 공개됐다. 이날 방송에는 프로그램 ‘무한도전’에서 오랜 시간 호흡을 맞췄던 박명수, 정준하, 정형돈이 함께 출연해 과거 에피소드와 촬영 비하인드 이야기를 나눴다.

이날 박명수는 “‘무한도전’을 15년 넘게 하면서 싸운 적이 없다”고 말했다. 이에 정준하와 정형돈은 “왜 없냐”고 황당한 듯 반응했고, 정준하는 과거 박명수가 관객들 앞에서 자신의 바지를 내렸던 일을 언급하며 “참았다”고 받아쳤다.

이를 들은 정형돈은 “내가 같은 상황이었다면 촬영을 계속 이어가지 못했을 것”이라며 정준하의 참을성을 이야기했다. 그러면서도 정준하를 향해 “준하 형이 진짜 대인배다”고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 “대인배와 소인배를 양극성 장애처럼 왔다갔다 한다”고 말해 웃음을 자아냈다.

박명수는 과거 에어로빅 특집 촬영 당시 화를 냈던 일도 공개했다. 그는 육아로 인해 힘든 상황에서 촬영이 예상보다 길어졌고, 마무리될 것으로 생각했던 상황이 계속 이어지자 답답한 마음에 준비된 CD를 던졌다고 설명했다.

박명수는 당시 행동 이후 미안한 마음이 들어 다음 촬영 때 유재석을 비롯한 멤버들에게 사과했다고 밝혔다. 하지만 정형돈과 정준하는 “우리는 사과를 받은 기억이 없다”고 말해 또 다른 웃음을 만들었다.

그러자 박명수는 “그건 내가 정말 잘못한 거다, 미안하다”고 당시 전했던 사과를 재연하면서 사과했음을 강조했다.

오랜 시간이 지난 뒤에도 서로의 기억을 솔직하게 공유한 세 사람의 이야기는 ‘무한도전’ 시절의 관계와 함께, 예능 프로그램 뒤편에서 벌어졌던 다양한 갈등과 화해의 순간을 보여주며 관심을 모았다.

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