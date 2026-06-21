트럼프 “이란과 최종 합의 불발 땐 호르무즈 통행료 부과”

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 최종 합의가 무산될 경우 미국이 호르무즈 해협 통행료를 부과할 수 있다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA 연합뉴스

트럼프 대통령은 20일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 “60일간의 휴전 기간에는 호르무즈 해협 통행료가 없으며, 60일이 지난 뒤에도 통행료는 없을 것”이라고 적었다.

그러면서 “최종 합의가 타결되지 않을 경우는 예외”라며 “미국이 중동 국가들의 ‘수호천사’로서 제공한 서비스 비용을 보전하기 위해 미국이, 미국을 위해 통행료를 부과할 수 있다”고 밝혔다.

앞서 미국과 이란이 체결한 종전 양해각서(MOU)에는 60일간 호르무즈 해협의 안전한 무상 통행을 보장하고, 이 기간 최종 합의를 협상한다는 내용이 담겼다.

협정문에 60일 이후 통행료 부과 여부가 명시되지 않으면서 이란이 추후 통행료를 요구할 수 있다는 관측이 제기됐다.

트럼프 대통령의 발언은 이란의 통행료 부과 가능성에는 선을 긋는 동시에, 최종 합의가 불발되면 미국이 비용 보전 명목으로 통행료를 거둘 수 있다는 뜻으로 풀이된다.

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