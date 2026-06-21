명품백 가격인 줄…스마트폰 ‘300만원’ 시대 오나

스마트폰 가격이 큰 폭으로 오를 수 있다는 우려가 커지고 있다. 모바일 칩과 고성능 메모리 등 핵심 부품 가격이 급등하면서 삼성전자와 애플 등 글로벌 스마트폰 제조사들이 잇따라 가격 인상을 검토하고 있다는 전망이 나왔다.

서울 서초구 삼성 강남에 고객이 갤럭시 Z 트라이폴드를 살펴보고 있다. 뉴시스

◆ 갤럭시 폴더블 출고가 인상 전망…원가 부담 현실화

20일 업계에 따르면 IT 팁스터(정보유출자) 란즈크 등은 아시아와 유럽 주요 유통 채널들이 오는 7월 말 출시 예정인 삼성전자의 차세대 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시 Z 폴드8’과 ‘갤럭시 Z 플립8’ 시리즈의 인상된 출고가를 사실상 확정한 것으로 보고 있다고 전했다.

공개된 예측치에 따르면 갤럭시 Z 플립8의 시작 가격은 1200달러(약 185만원) 수준으로 예상된다. 화면을 넓힌 새로운 폼팩터의 와이드형 폴드8은 약 1800달러(약 277만원), 최상위 모델인 폴드8 울트라는 2100달러(약 323만원)를 넘어설 가능성도 제기된다.

전작인 갤럭시 Z 폴드7과 갤럭시 Z 플립7의 국내 출고가는 각각 237만9300원, 148만5000원부터 시작했다. 환율 변동 등을 고려하더라도 차기 제품의 국내 출시 가격 역시 전작보다 오를 가능성이 크다는 전망이다.

이 예측이 현실화되면 폴드8 울트라는 기술력 과시를 위한 한정판 제품이었던 갤럭시 Z 트라이폴드를 제외하면 역대 삼성 플래그십 폰 중 가장 비싼 제품이 된다.

가격 인상 배경으로 핵심 부품 가격 급등이 꼽힌다. 최근 모바일 AP와 고성능 메모리 가격이 크게 오르면서 스마트폰 제조 원가가 빠르게 상승했고, 제조사들도 더 이상 이를 자체적으로 흡수하기 어려운 상황에 놓였다는 평가다.

◆ 가격 방어 한계…삼성·애플 모두 인상 압박

노태문 삼성전자 대표이사 사장이 지난 3월 27일 경기 성남시 더블트리 바이 힐튼 서울 판교에서 열린 삼성전자 DX부문 '2026년 상생협력 데이(DAY)'에서 인사말을 하고 있다. 삼성전자 제공

삼성전자 역시 일찌감치 부품 가격 상승을 스마트폰 사업의 최대 ‘리스크’로 지목한 바 있다.

노태문 삼성전자 디바이스경험(DX)부문 사장은 지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’ 기자간담회에서 “메모리 가격 상승이 스마트폰 사업의 가장 큰 우려 요인"이라며 "제품 가격에도 일정 부분 영향을 줄 수밖에 없다”고 밝혔다.

탄탄한 공급망 관리 능력을 바탕으로 가격 동결 기조를 유지해온 애플도 차세대 아이폰 가격 인상에 나설 것으로 알려졌다.

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 최근 현지 언론과의 인터뷰에서 “부품값 인상분을 최소화하려 최선을 다했지만 상황이 감당할 수 없는 수준이 됐다”며 차세대 아이폰의 가격 인상을 공식화했다.

쿡 CEO는 현재의 부품 원가 폭등 상황을 두고 “40년 넘게 업계에 있었지만 최근 6개월 동안의 가격 변동은 본 적이 없다”며 “100년에 한 번 있을까 말까 한 홍수 같은 상황”이라고 말했다.

팀 쿡 애플 CEO. AFP연합뉴스

구체적인 가격 인상 시기와 폭은 공개하지 않았다. 업계는 오는 9월 공개가 예상되는 아이폰18 시리즈를 비롯해 맥과 아이패드 등 주요 제품군이 영향을 받을 가능성이 크다고 보고 있다.

삼성전자와 애플이 잇따라 가격 인상에 나설 경우 프리미엄 스마트폰 시장 전반으로 ‘가격 인상 도미노’가 이어질 수 있다는 관측도 나온다.

◆ 가격 부담에 소비 위축…교체 주기 길어질 듯

이에 따라 소비자들의 스마트폰 교체 주기가 더욱 길어질 수 있다는 관측도 나온다.

시장조사업체 카운터포인트리서치는 지난 1일 발표한 보고서에서 올해 글로벌 스마트폰 출하량이 10억800만대로 전년보다 13.9% 감소할 것으로 전망했다. 이는 지난 2월 제시했던 감소율(-12.4%)보다 전망이 더 악화된 것으로, 연간 판매량 기준 2013년 이후 가장 낮은 수준이다.

카운터포인트리서치는 “메모리 공급 위기가 시장 침체의 주요 원인”이라며 “저가형 스마트폰 제조사(OEM)와 신흥시장이 가장 큰 타격을 받고 있으며, 150달러 미만 초저가 스마트폰 시장은 일부 국가에서 사실상 사라질 위기에 처해 있다”고 분석했다.

업계 관계자는 “AP와 메모리뿐 아니라 디스플레이, 카메라 모듈 등 핵심 부품 가격이 동시에 오르면서 제조사들이 더 이상 원가 부담을 자체적으로 흡수하기 어려운 상황”이라며 “프리미엄 제품군을 중심으로 가격 인상 기조가 당분간 이어질 가능성이 있다”고 말했다.

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