전국 곳곳 비바람…제주 최대 250㎜·남해안 100㎜↑[오늘날씨]

토요일인 20일은 전국 대부분 지역에 천둥·번개를 동반한 많은 비가 내릴 전망이다.

20일 서울 종로구 정부서울청사 인근에서 우산을 쓴 시민들이 이동하고 있다. 뉴시스

기상청은 이날 “저녁까지 전국에 비가 내리겠고 경기동부와 강원도, 충북, 경북중·북부는 늦은 밤까지 이어지는 곳이 있겠다”고 예보했다.

저녁까지 비가 이어지는 가운데 강원산지·동해안은 21일 오전까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

19~20일 예상 강수량은 △서울·인천·경기 30~100 △서해5도 20~60㎜ △강원 내륙 30~80㎜ △강원 산지·동해안 50~100㎜ △대전·세종·충남 남부, 충북 30~80㎜ △광주·전남 50~100㎜ △전북 30~80㎜ △부산·울산·경남·대구·경북·울릉도·독도 30~80㎜(많은 곳 부산·울산·경남 남해안·지리산 부근 100㎜ 이상) △제주도 50~180㎜(많은 곳 중산간, 산지 250㎜ 이상) 등이다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

새벽부터 전라해안과 경남권해안, 제주도, 내일 오후부터 강원동해안에는 바람이 순간풍속 시속 70㎞ 이상(산지 시속 90㎞ 이상)으로 매우 강하게 불면서 강풍특보가 발표될 가능성이 있겠다.

새벽부터 그 밖의 서해상과 남해상, 제주도앞바다, 오전부터 동해상에도 차차 바람이 시속 30~60㎞로 매우 강하게 불고 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성도 있겠다.

아침 기온은 19~23도, 낮 최고 기온은 22~29도가 되겠다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 22도 △인천 22도 △춘천 20도 △강릉 20도 △대전 21도 △대구 21도 △전주 22도 △광주 22도 △부산 22도 △제주 24도다.

낮 최고기온은 △서울 25도 △인천 25도 △춘천 24도 △강릉 23도 △대전 26도 △대구 29도 △전주 26도 △광주 26도 △부산 25도 △제주 27도로 예상된다.

미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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