폐암·위암 제쳤다…전립선암, 국내 남성암 발생 1위

전립선암이 폐암과 위암을 제치고 국내 남성암 발생률 1위에 올랐다. 게티이미지뱅크

전립선암이 폐암과 위암을 제치고 국내 남성에게 가장 많이 발생하는 암으로 자리 잡았다.

이에 조기 진단의 중요성이 커진 상황인데, 그럼에도 국내에서는 아직 전립선암 검진이 국가 암 검진 체계에 포함되지 않았다는 지적이 나온다.

이에 관련 학회는 국가 암 검진 체계에 전립선암 검진을 포함하는 방안에 대한 논의가 필요하다고 주장한다.

대한비뇨기종양학회가 최근 발표한 ‘2026 전립선암 팩트시트’에 따르면 국내 전립선암 신규 환자는 2023년 2만3928명으로 집계됐다.

이는 10년 전인 2014년(1만1095명)과 비교할 때 약 2.2배 증가한 수치다.

전립선암은 전체 남성 암 발생의 15.0%를 차지해 남성암 발생 1위를 기록했다. 한때 남성암의 대표 질환으로 꼽히던 폐암(14.5%)과 위암(12.8%)을 제친 것이다.

전립선암은 전체 암 발생 순위에서도 6위였다.

인구 구조 변화를 보정한 연령표준화 발생률은 2006년 인구 10만명당 21.1명에서 2023년 30.2명으로 약 43% 늘었다.

전립선암이 폐암과 위암을 제치고 국내 남성암 발생률 1위에 올랐다. 대한비뇨기종양학회

전립선암은 40대에서는 상대적으로 드물지만, 50대 이후부터 증가세가 뚜렷해지고 60·70·80대로 갈수록 환자가 급증하는 양상을 보인다.

실제 2006년과 비교해 2023년 조발생률(특정 인구 집단에서 새롭게 발생한 환자 비율)은 50대에서 25.2%, 60대에서 51.0%, 70대에서 55.8% 증가했다.

전립선암은 당뇨병, 고혈압, 이상지질혈증 같은 대사질환을 가진 남성에서 발생률이 높게 나타났고, 복부비만 남성은 정상군보다 발생률이 1.42배 높았다. 정기적으로 운동하지 않는 남성은 운동하는 남성보다 발생률이 약 8.3% 높았다.

30년 이상 장기 흡연자의 경우 전립선암 발생률이 초기 흡연자보다 5.3배 높은 것으로 조사돼 흡연도 중요한 위험 요인으로 확인됐다.

특히 전립선암은 초기 증상이 거의 없어 상당수 환자가 배뇨 이상이나 통증 같은 증상이 나타난 뒤에야 병원을 찾는다. 다만 암이 전립선 안에 국한된 초기 단계에서 발견되면 5년 생존율이 95% 이상으로 매우 높다.

전립선암은 혈액검사인 PSA(전립선특이항원) 검사가 가장 현실적인 조기 발견 방법으로 꼽힌다. 이 검사는 방법이 간단하고 비용 부담이 비교적 적다. 따라서 학계에서는 50대 이상 남성이 정기적인 PSA 검사를 받도록 권고한다.

전립선암은 연령이 높아질수록 발생률이 가파르게 증가한다. 대한비뇨기종양학회

문제는 우리나라에서는 아직 전립선암 검진이 국가 암 검진 체계에 포함돼 있지 않다는 것이다. 개인이 필요성을 인식하고 자비로 검사를 받아야 하는 구조다.

이 때문에 검진 접근성에 따라 조기 진단 기회가 달라질 수 있다는 지적이 나온다.

실제 팩트시트 분석 결과를 보면 2023년 기준 최상위 고소득층(20분위)의 전립선암 조발생률은 인구 10만명당 191.04명으로, 가장 낮은 7분위(27.03명)보다 약 7배 높았다.

이런 차이가 질환 자체의 차이보다는 검진과 의료 이용 기회의 격차가 반영됐을 가능성이 크다는 게 학회의 분석이다.

이승환 세브란스병원 비뇨의학과 교수는 “전립선암은 조기 발견 여부에 따라 환자의 생존율과 삶의 질이 크게 달라지며, 국제 연구를 통해서도 PSA 기반 검진의 전이성 암 감소 및 사망률 저하 효과가 객관적으로 입증됐다”면서 “초고령사회 진입으로 전립선암 부담이 더 커질 가능성이 큰 만큼 국가 차원의 조기검진 논의가 더 이상 늦춰져서는 안 된다”고 말했다.

정병창 대한비뇨기종양학회 회장(삼성서울병원 비뇨의학과)은 “전립선암은 무증상 단계에서의 정기적인 검진이 조기 발견과 치료의 성패를 가르는 핵심 요인”이라며 “국민들이 거주 지역이나 경제적 여건과 관계없이 적절한 시기에 검사를 받을 수 있도록 하기 위한 정책적 지원과 논의가 필요하다”고 강조했다.

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