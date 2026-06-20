주방용품부터 여름 패션까지…주말 온라인몰 할인전 ‘풍성’

본격적인 여름을 앞두고 온라인 쇼핑몰이 주방용품과 제철 먹거리, 패션 상품을 앞세운 할인전에 나섰다. 냉장 보관용기와 텀블러 등 여름철 수요가 늘어나는 생활용품부터 초당옥수수, 홍감자 등 제철 농산물과 시즌 패션 상품까지 행사 품목도 다양하다.
20일 업계에 따르면 11번가는 오는 21일까지 프라이팬과 냄비, 냉장 보관용기 등을 할인 판매하는 ‘주방용품 위크’를 진행한다.
행사에는 테팔과 락앤락, 바겐슈타이거, 해피콜, 써모스, 도루코 등 주요 주방용품 브랜드가 참여한다. 행사 상품에 따라 최대 20% 즉시 할인과 카드사 5% 추가 할인 혜택을 제공한다. 카드 할인 한도는 최대 10만원이다.
대표 상품은 프라이팬과 냄비 용도로 함께 사용할 수 있는 ‘해피콜 플렉스팬 IH 와이드 22㎝ 매트블랙’과 손잡이를 분리할 수 있는 ‘테팔 매직핸즈 스테인리스 스틸 뉴 이모션 볶음팬 26㎝’ 등이다.
국내에서 생산한 통주물 냄비 ‘PN풍년 마레 실버 브리즈 IH 18㎝ 편수’도 행사 상품으로 선보인다.
여름철 식재료 보관 수요를 고려해 유리와 스테인리스, 트라이탄 등 여러 소재의 냉장 보관용기도 마련했다.
텀블러 상품으로는 무게가 170g인 ‘써모스 뉴 데일리 원터치 텀블러 350㎖’와 1.2L 대용량 제품인 ‘팀 넛지 텀블러’ 등을 할인 판매한다.
SSG닷컴은 오는 24일까지 장보기 멤버십 행사인 ‘쓱7클럽 위크’를 열고 회원 전용 특가상품 100여 종을 선보인다.
대표 상품인 ‘느린농장 훈제오리 400g’은 50% 할인한 7000원대에 판매한다. ‘자연주의 유기농 군밤 240g’과 ‘매일견과 블루베리 20g 23봉’도 할인 대상에 포함됐다.
초당옥수수와 홍감자 등 여름 제철 농산물도 특가에 판매한다.
가공식품 가운데 CJ 행복한콩 국산두부 찌개와 CJ 고메피자, 상하치즈, 포스트 그래놀라 등은 2개 구매 시 50% 할인 혜택을 제공한다.
2080 치약과 크리넥스 마이비데, 좋은느낌 생리대 등 일부 생활용품은 ‘1+1’ 방식으로 판매한다.
쓱7클럽 회원이 행사 기간 쓱배송 상품을 10만원 이상 구매하면 기존 적립 혜택과 별도로 SSG머니 3000원을 추가로 받을 수 있다. 행사 상품에 사용할 수 있는 10% 할인 쿠폰도 제공한다.
신규 회원에게는 지정 상품 가운데 하나를 700원에 살 수 있는 ‘웰컴 700딜’과 1만원 상당의 장바구니 할인 쿠폰을 지급한다. 할인 대상과 쿠폰 사용 조건은 행사 페이지에서 확인해야 한다.
롯데온은 빈폴과 타미힐피거 등 인기 패션 브랜드의 여름 할인 행사를 진행한다.
20일 열리는 ‘빈폴 패밀리’ 행사에서는 빈폴 멘과 빈폴 레이디스, 핏플랍 등의 상품을 최대 60% 할인 판매한다. 결제 조건에 따라 최대 15% 카드 할인 혜택도 제공한다.
구매 금액을 충족한 고객에게는 브랜드별로 양말과 양우산, 비치백, 키링 등의 사은품을 증정한다. 사은품은 준비된 수량이 소진되면 행사가 조기에 종료될 수 있다.
21일에는 타미힐피거 여성·남성·키즈 의류와 신발 등 여름 상품을 최대 55% 할인하는 행사를 진행한다.
행사 상품에 적용할 수 있는 최대 25% 할인 쿠폰과 최대 10% 카드 할인 혜택도 마련했다. 행사 당일 20만원 이상 구매한 고객에게는 추첨을 통해 브랜드 키링을 증정한다. 할인율과 쿠폰 적용 여부, 카드사별 혜택은 상품과 결제 조건에 따라 달라질 수 있다.
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