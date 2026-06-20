“양파즙 매일 마셨는데…” 혈관 챙기려다 속만 상하는 이유

“양파즙 매일 마셨는데…”

양파는 퀘르세틴과 황화합물 등 여러 성분을 함유한 식재료지만, 질병을 치료하는 약처럼 받아들여서는 안 된다. 평소 식사에 무리 없이 곁들이는 정도가 바람직하다. pixabay

양파는 한국 식탁에서 빠지기 어렵다. 고기 불판 옆에 생양파가 놓이고, 찌개와 볶음, 샐러드에도 들어간다. 값 부담이 적고 쓰임새가 넓다. 익숙한 만큼 기대도 따라붙는다. 혈관에 좋다, 장에 좋다, 뼈에도 도움이 된다는 말이 붙으면서 양파를 건강식품처럼 챙기는 사람이 적지 않다.

그러나 양파는 식재료다. 이로운 성분이 든 것은 맞지만 병을 고치는 약은 아니다. 성분 하나를 앞세우면 평범한 채소도 금세 만병통치약처럼 보인다. 양파의 성분과 효능에 대해 알아보자.

20일 농촌진흥청이 2026년 공개한 분석에 따르면, 자색 양파 생체중량 100g에 플라보노이드가 223.6mg 들어 있었다. 일반 양파(65.9mg)의 세 배가 넘는다. 껍질에는 1864.4mg이 들어 있었다. 농진청은 이 성분이 혈압·혈관 건강과 당뇨 예방에 도움을 줄 수 있다고 설명했다.

성분표는 양을 보여주는 자료다. 수치가 높다고 먹는 즉시 혈압이나 혈당이 내려간다는 뜻은 아니다. 성분이 많이 들어 있다는 사실과, 몸에서 실제로 치료 효과가 나는지는 다른 문제다.

◆성분표만 보고 생긴 오해

양파에서 자주 거론되는 성분은 퀘르세틴과 황 화합물이다. 퀘르세틴은 항산화 작용으로 연구가 많은 플라보노이드다. 양파 특유의 톡 쏘는 맛과 향을 내는 황 화합물도 혈관 건강 연구에 자주 등장한다.

이 때문에 양파는 혈압·혈당·콜레스테롤 관리에 좋은 식품으로 소개되곤 한다. 근거가 없지는 않다. 채소를 늘리고, 고기나 기름진 음식에 양파를 곁들이는 식습관은 식단 관리에 보탬이 된다. 칼로리가 낮고 향과 단맛을 더해 소금이나 기름을 줄이는 데도 도움이 된다.

문제는 그다음이다. 양파가 고혈압이나 당뇨, 고지혈증 치료를 대신할 수는 없다. 혈압은 체중과 염분, 운동량, 수면, 복용 중인 약까지 여러 요인을 탄다. 혈당과 콜레스테롤도 식사 전체의 균형, 활동량, 유전, 약물 치료에 따라 달라진다. 양파 하나로 설명할 문제가 아니다.

◆식재료가 ‘치료제’처럼 보일 때

오해는 연구 결과가 식탁 위 이야기로 옮겨오는 길목에서 부풀려진다. 일부 연구는 양파 섭취와 뼈 건강, 혈중 지질의 관련성을 들여다봤다.

학술지 ‘Menopause’에 실린 연구에서는 50세 이상 폐경 전후 여성에서 양파 섭취 빈도와 골밀도 사이의 관련성이 보고됐다. 무작위대조시험을 묶은 메타분석에서는 양파 보충 섭취가 HDL·LDL·총콜레스테롤 지표 개선과 관련이 있다는 결과도 나왔다.

다만 같은 메타분석에서도 중성지방 감소 효과는 뚜렷하게 나타나지 않았다. 연구진 역시 일부 분석은 근거가 충분하지 않아 치료 효과로 확대해석해서는 안 된다고 지적했다. 양파를 먹는 것만으로 뼈가 튼튼해지거나 콜레스테롤 수치가 낮아진다고 단정할 수 없는 이유다.

연구 대상과 조건도 살펴봐야 한다. 참여자가 특정 연령이나 성별에 치우쳤을 수 있고, 실험에서 정한 섭취량과 기간도 평소 식사와는 다를 수 있다. 일부 집단에서 나온 결과를 모든 사람에게 그대로 적용하기 어려운 이유다. 연구에서 확인된 ‘관련성’이 실제 식탁에서 곧바로 같은 ‘효과’로 이어지는 것은 아니다.

성기능 개선이나 남성호르몬 증가를 앞세우는 주장도 마찬가지다. 양파나 양파 추출물이 남성호르몬 지표에 영향을 줬다는 연구는 있지만, 상당수가 동물실험이거나 고농축 추출물을 쓴 결과다. 생양파를 반찬으로 먹는 상황과는 조건부터 다르다.

항암 효과도 신중히 봐야 한다. 양파와 마늘, 대파 같은 파속 채소를 자주 먹는 사람에게서 일부 암 위험이 낮게 나타났다는 연구는 있다. 위암을 본 메타분석에서는 파속 채소 섭취가 많은 집단의 위암 위험이 낮았지만, 연구진은 교란 요인과 섭취량 분류의 한계 때문에 추가 연구가 필요하다고 밝혔다.

파속 채소를 많이 먹으면 위암이나 대장암 위험이 낮아진다는 연구는 꾸준했다. 범위를 암 전체로 넓히면 이야기가 갈린다. 2022년 한 메타분석은 파속 채소나 마늘 보충제를 챙겨 먹는다고 전체 암 위험이 낮아진다는 근거를 확인하지 못했다.

관찰 연구의 한계도 함께 봐야 한다. 양파만 따로 떼어 효과를 가리기는 어렵다. 양파를 즐겨 먹는 사람은 다른 채소도 골고루 먹고, 담배를 덜 피우거나 술을 적게 마시고, 운동을 더 챙겼을 수 있다. 양파를 즐기는 식습관이 건강한 생활 전반과 맞물려 있다는 뜻이다. 이 변수들을 다 걷어내고 양파 하나로 “암을 막는다”고 결론짓기는 어렵다.

물론 양파가 무의미하다는 얘기는 아니다. 파속 채소가 든 식단이 건강에 도움이 된다는 점은 여러 연구가 거듭 확인했다. 다만 만병통치약처럼 챙기기보다 여러 채소를 고루 먹는 식습관의 한 자리로 두는 편이 현실적이다.

◆누군가에겐 불편한 한 입 일수도

몸에 좋다는 식품이 모두에게 맞는 것은 아니다. 양파도 예외가 아니다. 장이 예민한 사람에게는 오히려 불편한 식재료가 된다.

양파에 든 프럭탄 계열 식이섬유는 장내 미생물의 먹이가 된다. 과민성장증후군이 있는 사람에게는 가스와 복부 팽만, 복통을 부를 수 있다. 양파를 먹고 배가 더부룩하거나 아랫배가 불편했다면 양을 줄여보는 게 낫다.

위식도 역류 질환이 있는 사람도 조심해야 한다. 생양파를 먹고 속이 쓰리거나 신물이 올라오기도 한다. 익히면 매운맛과 자극이 줄어드는 사람도 있지만, 반응은 사람마다 다르다. 먹을 때마다 속이 불편하다면 ‘몸에 좋다’는 이유로 억지로 먹을 필요는 없다.

약을 먹고 있다면 농축 제품은 더 따져야 한다. 반찬으로 먹는 양파와 양파즙·농축액·추출물로 많은 양을 먹는 것은 다르다. 혈액응고 억제제나 만성질환 약을 복용 중이라면 건강식품처럼 매일 챙기기 전에 의료진과 상의하는 편이 안전하다.

구취와 소화 불편도 가볍게 볼 일은 아니다. 황 화합물은 특유의 냄새를 남긴다. 섬유질과 당 성분 탓에 더부룩함을 느끼는 사람도 있다. 건강을 위해 시작한 습관이 일상의 불편으로 돌아오는 셈이다.

◆‘약’ 대신 ‘식단’으로

양파가 나쁜 식재료라는 뜻은 아니다. 오히려 일상 식단에 두기 좋은 채소다. 칼로리가 낮고 음식의 풍미를 살린다. 고기나 기름진 음식에 곁들이면 채소 섭취를 늘린다. 볶거나 익히면 단맛이 올라와 여러 요리에 쓰기 좋다.

문제는 양파를 약처럼 챙겨 먹을 때 생긴다. 껍질에 유효 성분이 많다는 이유로 굳이 달여 마시거나, 양파즙과 농축액을 매일 챙길 필요는 없다. 특정 성분을 많이 먹는다고 건강 효과까지 그만큼 커지는 것은 아니다.

양파즙이나 농축액을 건강식품처럼 많이 챙겨 먹기보다, 찌개·볶음·샐러드 등 일상 식단 안에서 채소로 활용하는 편이 안전하다. ChatGPT 생성 이미지

건강하게 먹는 방법은 단순하다. 평소 식사에 자연스럽게 곁들이면 된다. 생양파가 부담스러우면 익히고, 속이 불편하면 양을 줄인다. 효능을 노려 즙이나 농축액을 챙기기보다 반찬과 요리 속 채소로 두는 편이 낫다.

양파에는 케르세틴과 황화합물, 식이섬유 등 몸에 이로운 성분이 다양하게 들어 있다. 그렇다고 특정 성분 하나가 건강을 좌우하는 것은 아니다. 몸에 좋다는 말만 믿고 한 가지 식품을 지나치게 챙기다 보면 오히려 식단 전체의 균형을 놓칠 수 있다.

먹는 방법은 평소처럼이면 충분하다. 볶음 요리에 넣고, 국물 맛을 내고, 샐러드에 곁들이면 된다. 양파의 가치는 특별한 건강식품이 아니라 매일 먹는 밥상에서 자연스럽게 쓰이는 데 있다.

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