신세계백화점, 강남점 1층 주얼리 전문관 신설

신세계백화점 강남점이 주얼리 전문관을 앞세워 경쟁력 강화에 나선다.

신세계백화점은 19일 강남점 1층에 주얼리 전문관을 새롭게 열었다고 21일 밝혔따. 기존 3번 게이트 앞 주얼리 매장을 리뉴얼해 면적을 기존대비 약 두 배 가량 확대하고, 총 17개 브랜드가운데 10개를 신규 브랜드로 채워 브랜드 경쟁력을 높였다.

신세계백화점 강남점 1층 주얼리 전문관. 신세계백화점 제공

새롭게 들어오는 신규 브랜드로는 키린, 메시카, 아르투스 베르트랑, 리오레, 포멜라토, 아크레도, 스프넬리킬콜린, 누니, 반조애, 프릿 등이다.

최근 주얼리 카테고리는 높은 성장세를 보이고 있다. 올해 1분기 신세계백화점 럭셔리주얼리 매출은 전년 동기 대비 55.6% 증가했다. 예물과 기념일 선물뿐 아니라 일상에서 착용할 주얼리를 찾는 고객도 늘면서 주얼리 선택 기준이 브랜드, 디자인, 소재 등으로 세분화하고 있다.

신세계백화점은 이러한 주얼리 수요에 맞춰 강남점 1층 주얼리 매장을 전문관 형태로 새롭게 선보였다. 기존 매장을 리뉴얼해 해외 유명 브랜드와 웨딩 주얼리 등 다양한 상품군을 한데 모아 고객 선택의 폭을 넓혔다. 또한 디자인과 소재를 직접 선택할 수 있는 맞춤형 서비스를 도입해 차별화된 쇼핑 경험을 제공한다.

진주와 다이아몬드 주얼리로 유명한 타사키, 컬러 젬스톤 주얼리의 포멜라토, 모던한 다이아몬드 디자인이 특징인 메시카, 맞춤형 웨딩밴드 브랜드 아크레도 등을 선보인다. 여기에 키린, 스피넬리 킬콜린 등 개성 있는 디자인의 주얼리 브랜드를 더해 최근 인기를 끌고 있는 주얼리 원스톱 쇼핑 공간을 완성했다.

국내 디자이너 브랜드도 함께 선보인다. 자연의 텍스처에서 영감을 받은 누니와 세련되고 클래식한 감성의 프릿 등 감각적인 국내 브랜드를 통해 웨딩부터 일상용 주얼리까지 폭넓게 제안한다.

주얼리 전문관 오픈을 기념해 다양한 쇼핑 혜택도 마련했다. 26일부터 다음달 5일까지 신세계 제휴카드(씨티/삼성/신한/하나/BC바로)로 워치·주얼리 상품 구매 고객에게 구매 금액대별 최대 7% 신백리워드 사은 혜택을 제공한다. 또한, 참여 브랜드에서 사용할 수 있는 3만원 할인 쿠폰도 증정한다. 자세한 내용은 신세계백화점 애플리케이션에서 확인할 수 있다.

신세계백화점 관계자는 “주얼리 구매 기준이 브랜드와 디자인, 소재 등으로 다양해지면서 전문적인 큐레이션의 중요성이 커지고 있다”며 “강남점 주얼리 전문관을 통해 고객 취향과 구매 목적에 맞춘 차별화된 주얼리 쇼핑 경험을 선보일 것”이라고 말했다.

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