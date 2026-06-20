재혼 꿈꾸는 돌싱들, 가장 큰 고민은 ‘자녀’

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‘돌싱(돌아온 싱글)’ 남녀가 재혼을 추진할 때 자녀를 주요 부담 요인으로 인식하는 것으로 나타났다.

재혼정보회사 온리-유가 결혼정보업체 비에나래와 지난 8일부터 14일까지 전국의 황혼·재혼 희망 돌싱 남녀 638명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 ‘혼자 살 때는 괜찮았으나 재혼 시 장애 요인으로 작용하는 본인의 조건’에 대한 질문에 여성 응답자의 32.0%가 ‘자녀’를 1위로 꼽았다.

뒤이어 종교(22.9%), 반려동물(19.4%), 효녀(15.1%) 등의 순이었다.

남성 응답자는 같은 질문에 ‘소탈한 성격(28.2%)’을 가장 많이 꼽았고 자녀(26.0%), 전원생활(20.1%), 효자(13.5%) 등이 뒤를 이었다.

이에 대해 이경 비에나래 총괄실장은 “여성들에게 자녀는 세상에 그 무엇보다 소중한 존재”라며 “하지만 자녀, 특히 미성년 자녀는 재혼 상대에게는 부담을 줄 수 있어서 인연을 놓치게 하는 주요 요인으로 작용하기도 한다”고 설명했다.

남성 응답자의 1위 응답인 ‘소탈한 성격’에 대해 이 실장은 “평소 소탈한 성격의 남성은 주변 사람들로부터 성격 좋다는 평가를 듣기도 하지만 재혼 교제에서는 두발이나 옷차림, (상대를 대하는) 태도 등에 소홀하다는 불평을 들을 수 있다”고 설명했다.

손동규 온리-유 대표는 “재혼에서는 상대를 볼 때 용모와 경제력, 생활 자세, 공감 능력 등을 중시하는 반면 자녀나 종교, 반려동물 등과 같이 돌봄이 필요하거나 시간을 할애해야 하는 사항들을 꺼리는 경향이 있다”면서 “각자 장애 요인을 최대한 줄여야 성혼에 이를 수 있을 뿐 아니라 결혼생활도 원만할 수 있다”고 조언했다.

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