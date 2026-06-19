제주 최대 250㎜ 이상 비·강풍 예보…비상대응체계 가동

제주에 많은 비와 강한 바람이 예보돼 제주도가 비상 대응에 들어갔다.

19일 제주기상청에 따르면 제주에는 20일 저녁까지 50∼180㎜며, 산지와 중산간 등 많은 곳은 250㎜ 이상 비가 내리겠다.

제주도 호우·강풍 대비 상황판단회의. 제주도 제공

특히 이날 밤부터 20일 오전 사이 산지·중산간에는 시간당 50㎜ 이상, 동부·남부·서부에는 시간당 30∼50㎜, 북부와 추자도에는 시간당 20∼30㎜의 강한 비가 쏟아지는 곳이 있겠으며 돌풍과 함께 천둥·번개가 치기도 하겠다. 시설물 관리와 안전사고 등에 각별한 주의가 필요하다.

바람도 20일 새벽부터 차차 강해져 순간풍속 초속 20ｍ(산지 25ｍ) 이상으로 매우 강하게 불겠다.

현재 제주도 산지에는 이날 오후를 기해, 산지를 제외한 제주도 전역에는 이날 밤을 기해 각각 호우 예비특보가 내려져 있다.

20일 새벽을 기해서는 제주도 육상 전역에 강풍 예비특보가 내려졌으며 제주도 전 해상에는 풍랑 예비특보도 발표됐다.

도는 호우와 강풍에 따른 피해 예방을 위해 재난안전대책본부를 중심으로 비상대응체계를 가동했다.

급경사지와 하천변, 공항 지하차도, 도로 침수우려지역, 해안가 위험지역 등 인명피해가 우려되는 곳을 중심으로 예찰 활동과 현장 점검을 하고 있다.

행정시와 읍면동에서는 주민대피 계획을 다시 점검하고 있다. 특히 우선 대피 대상자와 주민대피지원단을 연결하는 체계를 가동해 거동이 불편한 취약계층의 대피 지원 준비 상황을 점검하고 있다.

강풍·풍랑 피해를 막기 위한 조치도 한다. 옥외광고물과 축사, 시설하우스 등 취약시설을 점검하고 해안가와 방파제 접근을 자제하도록 하며 항·포구에 정박한 어선의 결박 상태를 확인하도록 관계기관에 당부했다.

도는 이날 오전 재난안전대책본부 상황실에서 박천수 행정부지사 주재로 상황판단회의를 열어 기상 상황과 기관별 대응 태세를 점검했다.

회의를 마친 뒤에는 지난 17일 집중호우로 일시 침수됐던 성산읍 일대를 찾아 배수시설 관리 실태와 침수우려지역 안전관리 상황을 점검할 예정이다.

제주도 농업기술원은 농작물과 시설물 피해 예방을 위한 사전 대비를 당부했다.

이번 호우와 강풍으로 농작물 침수에 따른 생리장해, 과습으로 인한 뿌리 활력 저하, 병해 발생 증가, 토양 유실에 따른 뿌리 노출, 강풍에 의한 쓰러짐 피해 등이 우려된다.

콩·참깨·더덕 등 밭작물은 물 뺄 도랑을 재정비해 습해와 병해 발생에 대비해야 하고, 육묘 중인 모종은 과습하지 않도록 관리해 적기에 정식할 수 있도록 해야 한다.

비닐하우스를 비롯한 농업시설물은 버팀줄과 비닐 고정끈의 상태를 점검하고, 환기시설과 전기시설을 사전에 정비해 피해를 최소화해야 한다.

박천수 행정부지사는 “도민과 관광객 모두 안전한 주말을 보낼 수 있도록 재난안전대책본부를 중심으로 실시간 상황을 공유하고 위험 요인을 관리하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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