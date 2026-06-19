국힘 "의혹에도 자료 은폐·증인거부"…'한성숙 사퇴' 공세

국민의힘이 한성숙 국무총리 후보자에 대한 국회 인사청문회(25∼26일)를 앞두고 한 후보자에 대한 사퇴 공세 수위를 높이고 있다.



최보윤 수석대변인은 이날 논평을 통해 한 후보자를 향해 "본인 건물을 남동생에게 헐값으로 임대했다는 '편법 증여 의혹'부터, 네이버가 성남FC에 39억 원이라는 거액의 광고비를 낸 '제3자 뇌물 및 정경유착 의혹'까지, 국민적 의구심은 극에 달해 있다"면서 "국무총리라는 중책을 맡기기에 의혹이 매우 치명적"이라고 말했다.



이어 "자료 은폐에 증인 거부까지, 국무총리 자리를 '무혈입성'하려는 한 후보자를 규탄한다"고 덧붙였다.



최 대변인은 국회 기자들과 만나서도 "의혹이 많은 한 후보자가 총리로 지명된다면 국민의 눈높이에 맞지 않는 인사로 기록될 것"이라며 "국민의힘은 총리 후보자의 지명 철회를 요구한다"고 말했다.



최수진 원내수석대변인은 논평에서 "의혹이 쌓여가는 후보자를 끝까지 밀어붙이는 것은 국민에 대한 예의가 아니다"라며 "이재명 대통령은 더 늦기 전에 한 후보자 지명을 철회하고, 국민이 신뢰할 수 있는 인물을 다시 찾기 바란다"고 말했다.



조용술 대변인은 논평에서 "민주당은 국회의 인사청문회를 대통령실의 '총리 만들기 하명 출장소'로 전락시키지 말라"고 요구했다.



한 후보자 인사청문특위 위원인 김희정 의원은 페이스북에 "한 후보자는 지난해 중소벤처기업부 장관 인사청문회 당시 국회 자료요구 1천966건 가운데 729건만 제출해 제출률이 37％에 그쳤다"며 "국민 앞에 당당하다면 자료부터 내라"고 강조했다.



또 "자료도 부족하고 증인도 없는 청문회라면 국민이 무엇을 보고 판단하겠냐"며 철저한 검증을 예고했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지