李대통령, 양당 향해 쓴소리…“與, 원수 싸우듯 패싸움” “野, 없는 사실 만들어”

이재명 대통령이 19일 기자회견을 열고 여야 모두를 향해 “합리적 경쟁이 아닌 전쟁을 하고 있다”는 쓴소리를 쏟아냈다. 여당인 더불어민주당을 향해서는 “원수 싸우듯이 하지 말라”고 직격했고, 국민의힘을 향해서는 “없는 이야기를 만들어내지 말라”고 했다.

이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 유럽·G7 순방 결과 브리핑 후 취재진의 질문에 답변하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 청와대 춘추관에서 열린 유럽 순방 결과 브리핑 및 기자회견에서 “여야 간이든 당내든 정치적인 논쟁은 전쟁이 아닌 경쟁이었으면 좋겠다”며 “‘네가 더 못하나, 내가 더 못하나’의 저열한 경쟁이 아니고 ‘누가 더 잘하나, 누가 더 합리적이고 효율적인가’를 국민이 보는 앞에서 논쟁할 수 있었으면 좋겠다”고 지적했다.

여야 모두를 향한 가감 없는 쓴소리는 6·3 지방선거 이후 하락세가 이어지는 국정 지지도와 관련한 질문을 받은 뒤 터져 나왔다. 이 대통령은 “(하락에 대한) 여러 분석이 있겠지만 제일 큰 것은 ‘먹고 살기 힘들어 죽겠는데 뭘 가지고 싸우는 거야’, ‘도대체 너희들의 다툼이 우리 삶과 무슨 상관이 있느냐’(라는 생각이) 아닐까 싶다”며 “국민이 보시기에 화날 만하다는 생각이 든다”고 했다.

이어 민주당을 향한 직격탄을 날렸다. 이 대통령은 “민주당 내의 경쟁과 갈등에 대해서도 한 말씀 꼭 드리고 싶다”며 “원수 싸우듯이 하지 마시라. 같은 진영이라는 울타리 안에 있는 사람들끼리 경쟁을 하는 게 아니라 전쟁을 했어야 되겠느냐”고 반문했다. 또 “(서로를) 모욕하지 말라”며 “모욕하고, 폄하하고, 꼭 숨어가지고 그러는 사람도 있다. 표현은 왜 그리 저렴하며”라고 질타했다. 이 대통령은 “정치를 하는 게 아니라 패싸움을 하고 있다”며 “지나면 다 그만이다. 지나면 또 맨날 보고 살아야 한다”고 강조했다.

이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 유럽·G7 순방 결과 브리핑 후 취재진의 질문에 답변하고 있다. 뉴시스

국민의힘을 향한 불만도 드러냈다. 이 대통령은 “제가 언제 주가 (코스피) 9000가지고 자화자찬했느냐”며 “제가 얼마나 주가 문제를 조심하는지 아느냐. 한 번도 언급한 일이 없다”고 맞받았다. 이어 “주식시장 양극화가 자산 양극화를 부르기 때문에 (오히려) 걱정하고, 완화하기 위해 많은 노력을 한다”며 “없는 사실을 만들어서 ‘교만하게 하지 말라’면 되겠느냐”고 꼬집었다. 국민의힘 정점식 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 코스피가 사상 처음으로 9000선을 돌파한 것과 관련해 “국정에 무한한 책임을 진 대통령과 정부는 코스피 9000에 도취하고 자화자찬할 때가 아니다”라고 했다.

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