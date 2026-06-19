이제 ‘챗GPT’에도 광고 단다…오픈AI, 광고 파일럿 시작

오픈AI는 생성형 인공지능(AI) ‘챗GPT’에 광고를 도입하고 한국 서비스를 시작했다고 19일 밝혔다.

오픈AI. 로이터연합뉴스

광고는 이전까지 미국·영국·캐나다·호주·뉴질랜드에서 운영했으며 초기 파일럿 시장에서 이용자의 의도를 기반으로 한 대화형 환경을 통해 고객과 만나고자 하는 기업들의 높은 관심을 확인했다고 오픈AI는 설명했다.

광고는 챗GPT 무료와 고(Go) 요금제를 이용하는 성인 사용자를 대상으로 노출한다. 챗GPT 플러스(Plus), 프로(Pro), 비즈니스(Business), 엔터프라이즈(Enterprise), 에듀(Edu) 요금제 이용자에게는 광고가 표시되지 않는다.

오픈AI는 이용자 경험과 신뢰를 최우선으로 두고 △답변의 독립성 보장 △광고주로부터 이용자의 대화 내용과 개인정보 보호 △이용자의 선택권과 통제권 보장을 핵심 원칙으로 적용한다고 밝혔다.

특히 광고는 챗GPT가 생성하는 답변과 명확히 분리하며, ‘스폰서 콘텐츠’임을 이용자가 쉽게 확인할 수 있도록 표시한다.

광고주가 챗GPT의 답변 내용에 영향을 미칠 수 없으며, 광고는 답변의 객관성과 독립성에 영향을 주지 않는다. 이용자의 대화 내용과 개인정보도 광고주에게 제공하지 않는다.

광고주는 광고 조회 수와 클릭 수 등 집계된 형태의 성과 정보만 확인할 수 있으며, 개별 이용자의 대화 내용이나 대화 기록, 개인정보에는 접근할 수 없다.

이용자는 표시된 광고를 숨기거나 관련 피드백을 제공할 수 있으며, 설정에서 광고 개인화 여부와 광고 경험을 직접 관리할 수 있다.

이와 함께 미성년자로 확인되거나 미성년자일 가능성이 있다고 예측되는 계정에는 광고를 표시하지 않는다. 정신건강이나 정치 등 민감하거나 규제 대상이 될 수 있는 주제와 관련된 대화에서도 광고가 표시되지 않도록 설계했다.

김경훈 오픈AI 코리아 총괄대표는 “오픈AI의 미션은 AI가 모든 인류에게 혜택을 주도록 하는 것”이라며 “광고는 더 많은 사람들이 비용 부담 없이 챗GPT의 유용한 AI 기능을 이용할 수 있도록 접근성을 확대하는 데 기여할 수 있다”고 밝혔다.

오픈AI 관계자는 “파일럿 운영 과정에서 이용자 경험과 피드백을 면밀히 검토해 광고 경험을 지속적으로 개선하겠다”고 말했다.

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