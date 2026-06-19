체코전과 복사-붙여넣기 한 듯한 손흥민-오현규 교체카드 꺼내든 홍명보 감독의 아쉬운 인게임 조정능력, 멕시코전 빈공의 원인이었다 [과달라하라 IN SEGYE]

[과달라하라=남정훈 기자]골키퍼와 수비수의 미스커뮤니케이션에 의한 실점으로 통한의 패배를 당했다. 다만 더 아쉬운 건 분명 체코와 멕시코는 플레이스타일이나 선수들의 피지컬 조건도 다른데, 복사-붙여넣기 한 것 같은 기계적인 교체로 인해 경기 후반에야 유효슈팅이 처음 나왔다는 것이다. 코칭스태프의 판 짜기가 잘못된 경기였다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일(이하 한국시간) 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0-1로 석패했다.

홍명보 대한민국 축구국가대표팀 감독이 18일(현지시간) 멕시코 할리스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 대한민국과 멕시코의 경기를 마치고 아쉬워하고 있다. 이날 경기는 대한민국이 멕시코를 상대로 0-1로 패했다. 뉴스1

승점 3을 챙긴 멕시코는 승점6(2승)으로 A조 1위를 확정했다. 반면 한국에겐 또 한 번 경우의 수가 놓였다. 25일 남아프리카공화국과의 조별리그 최종전에서 승리하거나 비기면 조 2위를 차지하며 32강 토너먼트가 펼쳐지는 로스앤젤레스행 비행기를 탄다. 다만 남아프리카공화국에게 패하고, 체코가 멕시코를 잡으면 A조 최하위로 한국행 비행기를 예약해야하는 상황도 남아있다.

치열한 공방전 끝에 전반을 0-0으로 마친 한국은 후반 5분, 수비 실수에 의해 통한의 결승골을 허용하고 말았다. 상대의 헤더가 빗맞고 공중에 뜬 공을 잡은 골키퍼 김승규가 하필 이기혁 위로 떨어지면서 공을 놓치고 말았고, 이를 루이스 로모가 빈 골문에 차 넣었다.

경기 뒤 기자회견에 들어선 홍명보 감독은 “결과가 아주 아쉽지만, 전체적으로 준비하는 데 있어서 우리 선수들이 잘했다”면서 “멕시코의 특징에 우리가 잘 대비했다. 멕시코 미드필더들의 움직임에 우리 선수들이 잘 대응했다”고 자평했다. 이어 실점 장면에 대해선 “그 상황에서 콜이 어떻게 됐는지는 정확히 잘 모르겠다. 서로 미는 장면이 있었으니까, 그런 장면에서 실수가 나온 것 같다”고 설명했다.

18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 대표팀 골키퍼 김승규가 공중볼을 처리하는 과정에서 이기혁과 부딪히고 있다. 연합

후반 초반에 실점이 나오자 홍명보 감독은 빠른 추격을 위해 교체 카드를 빠르게 내밀었다. 원톱으로 나선 손흥민과 공격 2선 왼쪽에서 활약하던 이재성을 빼고, 체코전 역전 결승골의 주인공 오현규와 상대 수비를 개인 전술로 파괴할 수 있는 황희찬을 투입했다. 손흥민 대신 오현규는 체코전에서도 나왔던 교체였다.

다만 오현규는 이날 멕시코전에선 체코전과 달리 그리 위협적인 장면을 만들어내지 못했다. 오히려 후반 26분에 설영우, 김문환 대신 양현준, 엄지성을, 후반32분엔 백승호 대신 조규성을 투입하면서 그나마 의미있는 공격이 나왔다.

후반 42분 엄지성이 왼쪽에서 올린 크로스를 조규성이 문전 헤더로 연결했다. 이날 한국의 첫 유효슈팅이었다. 조규성의 헤더를 상대 골키퍼가 발로 쳐냈고, 조규성은 재차 왼발 슈팅을 날렸으나 이마저도 골키퍼가 잡아냈다. 오프사이드 판정을 받아 아무런 의미가 없었던 장면을 빼면 유일하게 득점권 기회였다고 할만 했다.

대한민국 축구국가대표팀 조규성이 18일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 대한민국과 멕시코의 경기에서 슛을 시도하고 있다. 뉴스1

멕시코는 1m95의 신장을 자랑하는 세사르 몬테스가 남아공전 퇴장 여파로 나오지 못했다. 이를 감안하면 손흥민 대신 투입하는 공격수가 오현규가 아닌 제공권 장악력이 더 뛰어난 조규성이 되는 게 더 나았을 수 있다. 조규성은 투입되자마자 이날 한국의 유일한 유효슈팅을 해내는 모습이었다.

18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 대표팀 손흥민이 멕시코 수비 사이로 드리블을 하고 있다. 연합

18일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 멕시코의 경기. 손흥민이 교체되고 있다. 뉴시스

게다가 이강인 혼자 후방에서 공격적인 패스를 해야 하는 상황에서 플레이메이킹 능력이 있는 손흥민을 빼지 말고 왼쪽 윙포워드로 돌려 빌드업 능력을 더 향상시키고, 원톱 자리에 오현규나 조규성을 넣는 등의 인게임 조정 능력이 필요했지만, 홍명보 감독의 교체카드는 체코전과 너무나 빼닮았던 게 아쉬움으로 남는다. 공격수 자원을 늘리려면 스리백에서 포백으로 전환하는 결단도 필요했지만, 스리백은 끝까지 고수하는 모습도 좋은 점수를 주긴 어렵다.

18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 한국 홍명보 감독이 오현규와 교체된 손흥민을 격려하고 있다. 연합

조별리그 최종전 상대인 남아공은 주축 선수들의 카드 악재까지 겹쳤다. 멕시코와 1차전에서 퇴장당한 미드필더 템바 즈와네와 이날 체코전에서 대회 두번째 옐로카드를 받은 미드필더 테보호 모코에나가 3차전에 나서지 못한다. 분명 한국이 객관적 전력에서 앞서지만 방심은 금물이다. 홍 감독도 “상대 주축 선수가 못 나오지만 그게 중요한 게 아니다. 그런부분이 오히려 상대의 정신적인 부분을 좋게 만들 수 있다”고 경계했다. 이어 “두 경기를 봤는데 (남아공의) 스피드가 좋다. 그런 부분을 저희가 잘 준비해야 할 것 같다”고 덧붙였다.

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