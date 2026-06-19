李대통령 “트럼프에 ‘다른나라 대하듯 북핵 접근 안된다’고 말해”

도널드 트럼프 미국 대통령이 북핵 문제에 관심을 표명하며, 과거 북핵과 관련해 현실적으로 가능한 조치를 취하지 못해 아쉽다는 소회를 밝힌 것으로 알려졌다.

이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 유럽·G7 순방 결과 브리핑 후 취재진의 질문에 답변하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 19일 오후 청와대 춘추관에서 유럽 순방 성과 브리핑을 열고 G7 정상회의 공식 만찬 당시 트럼프 대통령과 약 90분간 진행한 환담 내용을 직접 설명했다.

이 대통령은 “트럼프 대통령과 만찬 자리에서 90분이 넘는 긴 시간 옆자리에 앉아 대화할 기회가 있었다”며 “정상회담 때보다 더 깊이 있는 대화가 가능했다. 가장 긴 시간 논의한 주제는 북핵 문제였다”고 말했다.

이 대통령에 따르면, 트럼프 대통령은 이 질문에 “북한 핵무기와 관련해 현실적으로 가능한 조치를 했어야 했는데 그러지 못해 아쉽다”고 답했다.

이에 이 대통령은 “지금은 다른 나라를 대하는 방식으로 북핵 문제에 접근해서는 안 된다”고 강조했고, 트럼프 대통령 역시 이에 동의했다.

이 대통령은 환담 과정에서 북핵 문제의 단계적 접근 방안도 설명했다고 밝혔다.

이 대통령은 “북한은 일정 수준 이상의 핵무기를 이미 보유하고 있는 것 같고, 연간 10~20개의 핵무기를 만들 수 있는 핵물질을 생산하는 것으로 판단된다”며 “대륙간탄도미사일(ICBM)도 소위 마지막 (개발) 단계에 있는 것으로 보인다”고 설명했다.

이어 “현재 상황에서는 비핵화만을 고집하면 대화 자체가 어렵다”며 “핵·미사일 능력 고도화 중단을 시작으로 감축과 폐기로 이어지는 단계적 접근이 필요하다”고 트럼프 대통령에게 제안했다고 부연했다.

이같은 이 대통령의 제안에 트럼프 대통령은 “그것도 하나의 방법일 수 있겠다. 충분히 고민해 보겠다”고 말했다고 이 대통령은 전했다.

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