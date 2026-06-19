세림B&G·세림로보틱스, KLPGA 홍현지 프로 후원 협약 체결

나상수 세림B&G·세림로보틱스 대표이사와 KLPGA 홍현지 프로가 공식 후원 협약식에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=세림로보틱스 제공)

세림로보틱스(모회사 세림B&G)가 KLPGA 정규투어에서 활동 중인 홍현지 프로와 공식 후원 협약을 체결하고 스포츠 마케팅을 통한 브랜드 홍보 활동에 나선다고 밝혔다. 홍현지 프로는 KLPGA 정규투어와 국내 스크린골프 투어(WGTOUR)에서 활동하고 있다.

홍현지 프로는 2026년 롯데렌터카 WGTOUR 2차 대회에서 최종합계 25언더파를 기록하며 개인 통산 14번째 우승을 차지했다. 이 대회에서 36홀 개인 최다 타이기록을 세우며 주요 기록도 함께 남겼다.

2025년에는 롯데렌터카 WGTOUR 1차·5차 대회 우승을 비롯해 S-OIL SEVEN GTOUR MIXED 3차 대회와 샤브올데이 GTOUR MIXED 4차 대회 정상에 오르며 통산 13승을 달성했다. 남녀 프로가 함께 경쟁하는 MIXED 대회에서도 연이어 우승을 기록했다.

2021년부터 WGTOUR에서 다승과 상위권 성적을 이어온 홍현지 프로는 꾸준한 경기력을 바탕으로 활동을 이어가고 있다.

세림로보틱스는 모회사 세림B&G의 로봇사업 브랜드로, 청소로봇, 서빙로봇, 물류이송로봇, 안내·홍보로봇 등 스마트 로봇 솔루션을 공급하고 있다. 상업시설과 공공기관, 대기업 산업현장, 건설현장 등 다양한 분야에 로봇 솔루션을 제공하며 산업 현장의 디지털 전환과 자동화를 지원하고 있다.

또한 현장 컨설팅부터 구축, 운영, 사후관리까지 통합 서비스를 제공하며 고객 환경에 맞춘 로봇 운영을 지원하고 있다. 세림로보틱스는 기술 개발과 서비스 개선을 통해 공공·민간 분야에서 스마트 로봇 사업을 확대해 나갈 계획이다.

세림B&G (세림로보틱스) 나상수 대표이사는 "세림로보틱스는 끊임없는 기술 혁신으로 산업현장의 미래를 만들어가고 있으며, 홍현지 프로 또한 꾸준한 노력과 도전으로 자신의 한계를 뛰어넘고 있다"며 "같은 도전 정신을 바탕으로 홍현지 프로의 성장을 응원하고, 기업과 스포츠가 함께 발전하는 의미 있는 동행을 이어가겠다"고 말했다.

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