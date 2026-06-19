하수도 정비 현장 맨홀 내부서 작업자 질식 사고… 4명 부상

전북 진안의 한 하수도 정비사업 공사 현장에서 맨홀 내부 작업 중 질식 사고가 발생해 작업자 4명이 다쳤다. 이 중 2명은 의식이 저하되는 등 중상을 입어 병원으로 옮겨졌다.

19일 전북도소방본부에 따르면 이날 오전 10시46분쯤 진안군 성수면 용포리 한 하수도 정비사업 공사장에서 작업자들이 맨홀 내부 점검을 하던 중 질식 사고가 발생했다. 사고는 오수관 기성검사를 앞두고 하청업체 직원들이 현장 상태를 확인하는 과정에서 발생한 것으로 알려졌다.

신고받고 출동한 119구조대는 맨홀 바닥에 있던 작업자 4명 중 3명이 쓰러져 있는 상태를 확인하고 구조 작업을 벌였다.

이 사고로 현장소장(40대)과 작업자 1명(60대) 등 2명이 의식 저하 증상을 보여 각각 전주 예수병원과 익산 원광대병원으로 이송됐다. 또 현장반장(50대)과 또 다른 작업자(50대)도 어지럼증 등 증세를 보여 병원에서 치료받고 있다.

19일 전북 진안의 한 하수도 정비사업 공사 현장에서 맨홀 내부 작업 중 질식 사고가 발생하자 119가 출동해 작업자들을 구조하고 있다. 전북도소방본부 제공

소방 당국은 소방대원 36명과 경찰 8명 등 총 44명, 장비 15대를 동원해 구조와 응급조치를 했다. 경찰과 소방은 맨홀 내부 유해가스 발생 여부 등 정확한 사고 원인과 안전수칙 준수 여부를 조사하고 있다.

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