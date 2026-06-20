넥슨, ‘퍼스트 디센던트’ 에반게리온 컬래버 및 신규 콘텐츠 업데이트 실시 [한강로 게임랜드]

넥슨은 자회사 넥슨게임즈(대표 박용현)에서 개발한 루트슈터 게임 ‘퍼스트 디센던트’가 인기 애니메이션 시리즈 ‘에반게리온’과의 협업 업데이트를 실시했다고 19일 밝혔다.

이번 협업으로 퍼스트 디센던트는 게임 내에 에반게리온의 주요 캐릭터 ‘레이’와 ‘아스카’, ‘마리’의 전신 스킨을 비롯해 ‘무기 스킨’, ‘소셜 모션’, ‘부착물’ 등 ‘에반게리온’만의 매력이 담긴 다양한 아이템을 선보인다. 이 외에도 에반게리온을 상징하는 ‘UI 테마’와 게임 내 소품인 피규어도 업데이트 한다.

퍼스트 디센던트와 에반게리온 협업 콘텐츠 모습. 넥슨 제공

이와 함께, 초대형 필드 액시온 평야에 신규 침투 던전 ‘불멸의 보루’를 추가했다. 적 ‘벌거스’가 ‘보이드 베슬’ 던전의 연구 자료와 시설을 훔쳐 사용했던 사실이 밝혀지는 장소로, ‘벌거스’의 수장 ‘카렐’의 수하인 ‘아몬’에게 충성하는 ‘시설 관리자’가 보스로 등장한다. 또한, 입장할 때마다 던전 동선이 달라지는 특징을 강화했으며, 적이 소환하는 터릿도 변화해 박진감 넘치는 전투를 선사한다.

신규 궁극 무기 ‘필멸의 굴레’도 업데이트했다. 사신의 모습을 형상화한 핸드 캐논으로, 치명타 배율에 따라 '안식' 효과의 중첩 수가 상승하는 고유 능력을 지니고 있다. '안식' 효과를 가진 적을 처치하면 해당 효과가 주변으로 전파되어 다수의 적에게 피해를 입히는 것이 특징이다.

또 계승자 ‘버니’의 스킬을 조정했다. 다른 스킬들과 연계가 어려웠던 전기 발사 스킬 ‘최대 출력’을 즉시 발동되는 돌진형 스킬 ‘플래시 킥’으로 변경했다. ‘스킬 모듈’에는 각 ‘모듈’ 특성에 맞게 다양한 효과를 추가해 사용성을 개선했다. 이 밖에도, 방어 미션인 ‘격돌 모드’의 UI 연출과 밸런스를 개선했으며, 돌발 미션이 상황에 따라 다르게 등장하는 기능을 추가했다.

무기 6종의 밸런스도 조정했다. 기관총인 ‘알비온 기병총’은 치명타를 극대화하는 총기 계승자가 범용적으로 사용할 수 있도록 개편했으며, 고유 능력으로 치명타 발생 시 연속으로 도탄이 일어난다. 정찰소총 ‘이레이저’의 핵심 기능인 ‘분해 효소’의 사용성을 대폭 개선했다. 근접무기 4종 ‘데우스 엑스 마누스’, ‘하이퍼 노바’, ‘그림자’, ‘죄와 벌’에는 탄 소모를 삭제하고 공격 시 적과 거리가 자동으로 조정되는 기능을 추가해 전투 편의성을 높였다.

한편, 넥슨은 다음달 2일 오전 9시 출시 2주년 쇼케이스 ‘디센던트 페스트’를 개최한다. ‘퍼스트 디센던트’ 공식 유튜브를 통해 실시간 방송으로 진행되며, 시즌4 콘텐츠를 비롯해 올 하반기 로드맵을 소개하고 이용자 및 크리에이터와 소통하는 시간을 갖는다.

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