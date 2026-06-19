문채원, 8000만원대 차량 공개…"운전 못 해서 고른 차"

배우 문채원이 1200만원대 반지에 이어 8000만원대 자차를 공개했다.

문채원은 18일 유튜브 채널 '문채원'을 통해 드라이브하는 모습을 보여줬다.

문채원은 "이 차는 100％ 제 취향이라고는 할 수 없다. 무조건 작은 차를 사려고 했다"며 "그래서 투도어다. 폭이 좀 작은 차를 사려고 했다"고 말했다.

그는 "왜냐면 운전에 자신이 없었다. 운전에 미숙하고 장롱면허였다. 다시 운전 시작한 지는 6년 정도 됐다"고 했다.

PD가 "유튜버들이 자주 하는 게 있다. 왓츠 인 마이 카를 해야 한다"고 하자 문채원은 차 내부를 공개했다.

그는 "차 안에 내부도 옵션 선택 안 하고 그냥 주는 대로 받았다. 안에 편한 신발이랑 뽑아 쓰는 휴지 정도 있다"며 그는 차 안에서 양산·우산을 꺼냈다.

이어 그는 트렁크 내부도 공개했다.

문채원은 "내 트렁크에 항상 있는 건 바로 돗자리다. 어디 한강 가거나 할 때 필요하다. 이건 꼭 챙기고 다닌다"고 말했다.

한편 문채원은 오는 28일 비연예인 남성과 결혼한다.

<뉴시스>

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