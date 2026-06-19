예고생 '성동일 딸' 성빈, 여신 됐네…폭풍성장 근황

배우 성동일의 자녀 성준과 성빈이 근황을 밝혔다.

19일 오후 5시30분 공개되는 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'에는 성동일, 성준, 성빈이 출연한다.

성동일의 자녀 성준과 성빈. 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모' 제공

이날 성빈은 '아빠! 어디가?'에서의 귀여웠던 말괄량이 모습과 달리 훌쩍 큰 모습으로 모두를 놀라게 했다.

카메라 앞이 낯설어 수줍어 하는 성빈의 모습에 오빠 성준은 "이런 빈이가 익숙하지 않다"고 말해 웃음을 자아냈다.

일반고에서 예술고로 편입해 현재 3학년에 재학 중인 성빈은 "혼자 택시 타고 접수 마감 몇 시간 전에 예고 입학 원서를 냈다"며 "가족 모두가 말렸다"고 당시 상황을 전했다.

성동일은 "그때는 빈이가 자기 마음대로 해서 화났었다"고 회상했다.

과거 출연했던 예능 프로그램 '아빠! 어디가?'에 대한 생각도 밝혔다.

성빈은 "이제는 조금 창피하다. 새로 만난 친구들이 '영상 잘 봤다'고 하기도 한다. 아직 별로 안 친한데 상대방은 저의 치부들을 다 알고 있다. 그렇게 예쁜 추억도 아니지 않나"라고 민망해했다.

반면 성준은 "어렸을 때는 빈이랑 비슷하게 힘들어 했는데 요즘은 편해졌다"고 소회를 밝혔다.

이어 "아빠와 좋은 추억도 많았지만 같이 나갔던 애들과도 너무 재밌게 놀았다. 민국이형은 지금 22살이다. 다른 건 기억 안 나도 민국이형이 울었던 게 기억난다"고 했다.

<뉴시스>

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