LS일렉트릭, 사조그룹·켑코이에스와 에너지 효율화 사업 MOU

LS일렉트릭이 사조그룹, 한전 자회사 켑코이에스와 손잡고 사조그룹 주요 사업장에 에너지 절감 솔루션을 구축하며 에너지 효율화 사업 확대에 박차를 가한다.

LS일렉트릭은 전날 서울 용산구 LS용산타워에서 사조그룹, 켑코에이스와 ‘에너지 효율화 사업 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 20일 밝혔다. 이날 협약식에는 박우범 LS일렉트릭 EA(East Asia)사업본부장(전무), 이인우 사조그룹 부회장, 이현빈 켑코이에스 대표 등이 참석했다. 이번 협약을 통해 LS일렉트릭은 사조그룹 주요 사업장에 △IE5급 초고효율 전동기(모터) △고효율 인버터(모터 드라이브) 패키지 솔루션을 공급할 계획이다.

LS일렉트릭은 지난 18일 서울 용산구 LS용산타워에서 사조그룹, 켑코에이스와 ‘에너지 효율화 사업 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다. 사진은 (왼쪽부터) 박우범 LS일렉트릭 EA(East Asia)사업본부장(전무), 이인우 사조그룹 부회장, 이현빈 켑코이에스 대표가 MOU 체결 후 기념촬영을 하는 모습. LS일렉트릭 제공

LS일렉트릭은 이번 패키지 솔루션 도입을 통해 사업장 전력 사용량이 약 8% 절감될 것으로 기대하고 있다. 먼저 사조시스템즈 평택물류센터의 냉각수 펌프 모터를 고효율 기기로 교체 적용하고 향후 그룹 내 주요 사업장으로 확대할 예정이다. LS일렉트릭은 사조그룹 계열사를 대상으로 에너지 사용 현황 분석 및 컨설팅 서비스 ‘Beyond X Enable’을 무상으로 제공할 예정이다. 사업장별 에너지 추가 절감 방안을 발굴하고 추가 개선 방안을 제시해 에너지 효율을 지속적으로 높인다는 계획이다.

사조그룹은 식품업계 최초로 탄소중립 실천을 위해 고효율 기기를 전격 도입해 정부 정책에 발맞출 예정이다. 켑코이에스는 에너지 효율화 사업을 통해 사조그룹이 초기 투자비 없이 설비를 고효율 기기로 교체하고, 추후 절감된 에너지 비용으로 투자비를 회수할 수 있도록 지원할 계획이다.

전동기는 세계 전력 소비량의 약 절반을 차지하고 있어 에너지 사용량 절감의 핵심 분야로 꼽힌다. 특히 전동기의 회전 속도를 최적 제어하는 인버터와 함께 사용할 경우 전력 소비량을 크게 줄일 수 있다.

LS일렉트릭은 △IE5급 초고효율 전동기 △고효율 인버터 △고효율 변압기 △스마트 조명 △EMS(에너지관리시스템) 등 에너지 절감 핵심 솔루션을 모두 보유하고 있다. AI 기반 에너지 사용 분석과 컨설팅 역량까지 결합한 통합 솔루션을 기반으로 산업계의 에너지 절감 수요에 적극 대응하고, 에너지 효율화 시장을 선도하겠단 목표다.

정부가 에너지효율향상의무화제도(EERS)를 지속 강화하면서 국내 에너지효율화 시장은 빠르게 성장할 것으로 전망된다. EERS는 한국전력 등 에너지 공급사업자에게 일정 수준 이상의 에너지 절감 목표를 부여하는 제도로, 현재 전력 판매량 대비 0.3%인 절감 목표를 2031년 1% 수준까지 약 3배 확대하는 방안이 추진되고 있다.

LS일렉트릭 관계자는 “IE5급 초고효율 전동기와 고효율 인버터를 결합한 패키지 솔루션은 산업 현장의 에너지 절감과 탄소 저감 효과를 확실히 확보할 것”이라며 “고객의 에너지 효율 향상과 ESG 경영 실천을 적극 지원하고, 급격히 성장하는 에너지 효율화 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.

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