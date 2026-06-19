정청래 "보완수사권 전면폐지 당연"…李대통령 순방엔 재차 극찬

더불어민주당 정청래 대표는 19일 자칭 검찰개혁을 위한 형사소송법 개정의 최대 쟁점인 '보완 수사권' 문제와 관련, "전면 폐지는 너무나 당연하다"고 밝혔다.



정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "(검찰) 수사와 기소의 완전 분리는 민주당의 불가역적 당론"이라며 이같이 강조했다.

더불어민주당 정청래 대표가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

그는 "검찰개혁은 민주당 정부 개혁의 깃발이자 상징이다. 또한 이재명 정부의 국정 철학이자 국정 목표"라며 "아직도 수사권에 미련을 못 버리고 있는 검찰이 있다면 꿈 깨시라"라고 말했다.



그는 "민주당은 반드시 수사·기소 분리의 대원칙을 실현하겠다. 검찰개혁의 깃발이 찢어지지 않도록, 검찰개혁의 상징이 얼룩지지 않도록 하겠다"고 약속했다.



정 대표는 이날도 이재명 대통령의 유럽 순방에 대해 "국익 중심 실용 외교의 교과서", "월드 클래스 세계적인 정치 지도자의 면모"라고 극찬한 뒤 "이 대통령의 혼신을 다한 노력에 힘입어 북미 대화가 재개되고 남북 관계도 물꼬를 터서 한반도 평화 정착에 큰 진전이 있기를 간절히 희망한다"고 말했다.



또 "한반도 평화, 남북 관계는 김대중·노무현·문재인의 바통을 이어받아 그동안 축적된 지혜와 노하우를 이재명 정부가 십분 활용 계승해야 한다"며 "김대중의 역사, 노무현의 역사, 문재인의 역사를 자양분 삼아 이재명의 역사가 더욱 꽃피길 기대한다"고 언급했다.



정 대표는 또 코스피 9,000 돌파, 수출 7천억 달러 달성, 전남·광주 통합 등을 거론하며 "대통령 잘 뽑아놨더니 나라에 좋은 일이 많이 생긴다"며 "코리아 디스카운트를 넘어 코리아 프리미엄 시대를 활짝 열고 있다"고 강조했다.

<연합>

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