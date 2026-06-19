김영희 "10살 연하 남편, 자식 같아"

코미디언 김영희 10살 연하의 남편과의 결혼 생활에 대해 언급했다.

18일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 "연애고수 한고은도 뒷목잡은 역대급 매운맛 연애 고민 상담"이라는 제목의 영상이 공개됐다.

한고은은 김영희에게 "남편은 어떤 분이냐"라고 물었고, 김영희는 "저희 남편은 야구 선수 출신에 10살 연하"라고 답했다.

한고은은 "저도 네 살 연하랑 살지만 열 살 연하는 어떠냐"라며 질문했다. 김영희는 "자식이다. 엑셀을 모르는 친구다. 정말 아무것도 모르는 친구라 얘가 뭘 알아가기 직전에 데려왔다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

김영희는 결혼의 의미를 묻는 질문에 "사고다. 너무 나쁜 사고만 있지 않다. 약간의 접촉도 있다"며 "정말 잘 맞는 사람이랑 결혼해도 잘 맞았던 부분이 틀어져서 나중에 '네가 잘났니', '내가 잘났니' 하는 게 결혼"이라고 했다.

그러면서 "처음부터 계획하면 힘들다. 사고처럼 툭 부딪혔는데 버진로드 걷고 있고, 배가 부르는 게 결혼이다"라고 말했다.

김영희는 2021년 10세 연하 야구선수 출신 윤승열과 결혼해 2022년 딸을 품에 안았다.

<뉴시스>

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