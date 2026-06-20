CJ올리브영, 신상품 전용관 ‘올영신상’ 신설…신생 브랜드 성장 기회 넓힌다

CJ올리브영이 모바일 앱 내 신상품 전용페이지 ‘올영신상’을 오픈했다고 20일 밝혔다.

‘올영신상’은 우수한 신상품을 적극 발굴해 고객에게 최신 뷰티·웰니스 트렌드를 가장 먼저 제안하고자 기획됐다. 특히 K뷰티 인큐베이터로서 잠재력 있는 브랜드들이 고루 조명받을 수 있도록 별도의 노출 영역을 확보하고 실질적인 마케팅 지원을 강화하는 데 주안점을 뒀다.

올리브영 신상품 전용페이지 ‘올영신상’ 대표 이미지. CJ올리브영 제공

실제 올영신상 페이지를 통해 소개된 신생 브랜드 상품들이 초반부터 의미 있는 성과를 거두고 있는 것으로 확인됐다. 사전 운영 기간(8일~17일) 동안 올영신상에서 소개된 신상품의 매출은 지난달 같은 기간 동일 상품들의 매출보다 35% 높게 나타났다. 신상품을 별도 공간에 큐레이션함으로써 상품 출시 초기부터 소비자의 주목을 받을 수 있었던 것으로 분석된다.

‘올영신상’ 페이지는 신상품을 다양한 방식으로 소개하는 여러 특화 코너들로 구성돼 있다. 최근 3개월 내 출시된 상품 300여 개를 카테고리별로 제안하는 ‘신상 리와인드’와 신상품 출시 예정 브랜드와 프로모션 정보를 미리 확인할 수 있는 ‘신상 캘린더’가 대표적이다. 또한 핵심 신상품을 쉽고 재미있게 풀어내 탐색의 재미를 더한 기존 매거진 콘텐츠와 인디 브랜드 신제품을 할인가에 선구매할 수 있는 ‘공들여 구해온 펀딩‘ 코너를 편입시켜, 고객이 신상품 탐색부터 합리적인 구매까지 한 공간에서 해결할 수 있도록 했다.

‘올영신상’에서는 매월 4주차에 신상품과 신규 입점 브랜드 상품을 할인하는 ‘올영신상위크‘ 행사도 선보일 계획이다. 이번 달에는 오는 22일부터 5일간 진행되며, △나르카 △바이오가 △쏘내추럴 △아리얼(이상 가나다순) 등 4개 브랜드가 참여한다. 행사 기간 할인 쿠폰과 함께 리뷰를 작성한 고객에게는 추가 포인트를 제공한다.

올리브영 관계자는 “‘올영신상’은 소비자들이 새로운 트렌드를 가장 먼저 발견하는 곳이자 브랜드에게는 신상품을 효과적으로 소개하는 공간이 될 것”이라며 “앞으로도 차별화된 큐레이션을 통해 다양한 K뷰티·웰니스 브랜드가 성장할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.

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