서학개미, 스페이스X 또 1조원 순매수…사흘간 2.7조원

미국 증시에 투자하는 개인 투자자(서학 개미)들이 우주기업 스페이스X 주식 순매수를 사흘째 이어갔다.



19일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 개인들은 지난 16일(현지시간) 하루 동안 스페이스X 주식을 6억7천12만 달러(1조350억원)어치 사들였다.

스페이스X. 로이터연합뉴스

스페이스X 상장 당일인 지난 12일(7억9천593만 달러)과 15일(3억4천687만 달러)에 이어 3일 연속 순매수다.



사흘째 순매수 규모는 이틀째의 약 두 배에 달하면서 매입 규모는 늘어났다.



이로써 개인 투자자들이 사흘간 사들인 스페이스X 주식은 18억1천292만 달러(2조7천899억원)에 달한다.



이는 서학 개미들이 가장 많이 보유한 미국 주식 랭킹에서 22위 인텔(18억3천82만 달러)에 육박하는 규모다.



스페이스X 주가는 첫날과 둘째 날 각각 19.22%와 19.60% 상승 마감한 데 이어 셋째 날에도 4.83% 상승하며 201.80달러를 기록, 200달러를 넘어서기도 했다.



현지시간 18일 스페이스X 주가는 3.56% 하락하며 185달러에 마감했다.



서학 개미들은 지난 16일에는 미국 필라델피아 반도체 지수를 정방향 3배로 추종하는 '속슬'(DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF)을 스페이스X에 이어 두 번째 규모(2억3천943만 달러)로 매수했다.



서학 개미들은 지난 12일과 15일 이틀간에는 '속슬'을 10억 달러 이상(10억3천695만 달러·1조5천808억) 던졌는데, 다시 순매수로 돌아선 것이다.

<연합>

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