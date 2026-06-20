‘키캡키링’부터 ‘워리스톤’까지… 스트레스 해소템 찾는 MZ세대

스트레스볼과 말랑이, 피젯스피너에 이어 최근에는 ‘워리스톤(Worry Stone)’이 젊은 층 사이에서 새로운 감각 조절 도구로 관심을 받고 있다. 손안에 들어오는 작은 돌을 문지르며 불안과 긴장을 완화하는 방식이다. 전문가들은 이러한 유행의 배경에 청년층의 높아진 스트레스와 불안이 자리하고 있다고 분석한다. 가톨릭대학교 서울성모병원 정신건강의학과 이준희 교수는 19일 최근 감각 조절 도구가 주목받는 배경에 청년층의 스트레스와 불안이 있다고 설명했다. 이 교수의 도움말로 감각 조절 도구의 효과와 한계를 알아본다.

워리스톤은 ‘걱정(Worry)’과 ‘돌(Stone)’의 합성어로, 불안하거나 스트레스를 받을 때 손가락으로 문지르며 심리적 안정을 얻도록 만든 작은 돌이다. 고대 그리스 시절부터 사용된 것으로 알려져 있으며, 한 손에 들어오는 크기에 가운데가 엄지손가락 모양으로 오목하게 파여 있는 것이 특징이다.

리스톤, 스트레스볼, 피젯스피너 등 촉각 자극을 활용해 긴장 완화와 집중력 향상을 돕는 감각 조절 도구. AI 생성 이미지

워리스톤뿐 아니라 스트레스볼, 말랑이, 슬라임, 피젯스피너, 피젯큐브, 클릭스톤(또각이) 등도 대표적인 감각 조절 도구로 꼽힌다. 손을 반복적으로 움직이거나 특정 촉감에 집중하도록 해 긴장을 줄이고 집중력을 높이는 데 도움을 주는 방식이다. 간편하게 휴대할 수 있어 학업이나 업무 중에도 사용할 수 있다는 점에서 젊은 층의 관심을 받고 있다.

이 교수는 최근 청년들이 이 같은 도구를 찾는 배경에 높은 수준의 스트레스와 불안이 있다고 설명했다. 학업과 취업 준비, 직장 생활 과정에서 경쟁이 치열해진 데다 사회관계망서비스(SNS)를 통해 타인과 자신을 비교하는 일이 일상화되면서 상대적 박탈감과 스트레스를 느끼는 경우가 많아졌다는 것이다.

감각 조절 도구의 효과는 주의를 다른 곳으로 돌리는 데 있다. 예를 들어 워리스톤을 손가락으로 문지르며 촉각에 집중하면 걱정거리에서 벗어나 현재의 감각과 행동에 집중하게 된다. 이는 현재 순간에 집중하도록 돕는 ‘마음챙김(Mindfulness)’ 기법과 유사한 효과를 낼 수 있다. 촉감이 좋은 물체를 만지고 누르는 행동 자체도 신체적 긴장을 완화하고 정서적 안정감을 높이는 데 도움이 될 수 있다.

다만 전문가들은 워리스톤을 비롯한 감각 조절 도구를 스트레스 관리의 보조 수단 정도로 활용해야 한다고 조언한다. 불안의 원인을 근본적으로 해결하는 방법은 아니며, 지나치게 의존하거나 집착하는 것은 바람직하지 않다는 것이다.

이 교수는 “불안은 누구나 경험할 수 있는 자연스러운 감정”이라며 “이를 억누르기보다 받아들이고 충분한 수면과 규칙적인 생활습관, 운동 등을 통해 관리하는 것이 중요하다”고 말했다. 이어 “불안이 지속돼 수면장애나 집중력 저하, 신체 증상으로 이어질 경우에는 전문가의 상담과 치료를 받는 것이 필요하다”고 덧붙였다.

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