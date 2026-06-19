트럼프 "세계경제공황 막기위해 이란과 합의…내권력 한계없다"

도널드 트럼프 미국 대통령이 세계의 경제 공황을 막기 위해 호르무즈 해협을 재개방하는 이란과의 종전 합의 양해각서(MOU)를 체결했다고 18일(현지시간) 주장했다.



트럼프 대통령은 이날 공개된 미 인터넷 매체 악시오스 인터뷰에서 "내가 더 강하게 나갈 수 있는 유일한 방법은 2∼3주간 (이란에) 들어가서 그들을 미친 듯이 폭격하는 것"이라며 "그렇게 해서 우리가 뭘 얻나. 호르무즈 해협은 열리지 않을 것"이라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령.

이어 "우리는 몇 달 동안 석유를 공급받지 못할 것이다. 폭탄을 투하하는 한, 그곳(호르무즈 해협)은 자동으로 폐쇄된다"며 "이런 일은 세계적인 경제 공황을 초래할 수도 있다"고 주장했다.



트럼프 대통령은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 세계 각국의 석유 비축량이 바닥나고 있었으며, 봉쇄가 지속될 경우 세계 경제에 충격이 발생할 수 있다는 점에 우려를 보여왔다고 악시오스는 소식통을 인용해 전했다.



이 때문에 개전 초기 '이란의 무조건 항복'을 추구하던 트럼프 대통령이 목표에는 미달하지만, 현실적인 타협점을 찾은 것으로 보인다는 게 이 매체의 진단이다.



트럼프 대통령은 "주식시장이 방금 사상 최고 기록을 세우고 유가가 급락하는 상황에서 내가 이란에 대해 충분히 강경하게 대응하지 않았다고 생각하는 이 바보들"이라며 자신의 합의를 비판하는 미국 내 언론보도 및 정치권에 반박하고 있다.



트럼프 대통령은 이번 전쟁을 통해 세계 최강대국 지도자인 자신의 권력에 '한계'가 드러났다는 주장이 있다는 지적에 "한계는 없다"고 반박했다.



그는 '이번 전쟁을 통해 자신의 권력의 한계에 대해 무슨 교훈을 얻었는가'라는 질문에 "나는 아직 (이란 전쟁에서) 그런 교훈을 얻지 못했다. (대통령 권력에) 한계가 있다는 것은 알지만, 한계는 없다"고 말했다.



그러면서 "우리는 그들(이란)을 군사적으로 완전히 패배시켰다"며 이란에게 유리하다는 평가가 많은 종전 MOU에 대해서도 "(이란의) 무조건적 항복일 것"이라고 주장했다.



앞서 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에서 "우리는 레바논, 헤즈볼라, 그리고 이스라엘을 포함한 모든 전선에서 완전한 휴전을 기대한다"고 밝혔다.



자신이 서명한 이란과의 종전 양해각서(MOU)가 이날 발효하고 이란과의 후속 협상을 위한 60일 일정(연장 가능)이 시작된 상황에서 이스라엘과 레바논 내 친(親)이란 무장정파인 헤즈볼라가 더는 무력 충돌을 벌여선 안 된다는 메시지를 낸 것으로 해석된다.



전날 공개된 종전 MOU에는 1항에 "레바논을 포함한 모든 전선에서 군사작전의 즉각적이고 영구적인 종료를 선언한다"고 명시돼 있다.



트럼프 대통령은 "미국은 평화에 전념하고 있으며, 우리는 중동 지역의 모든 이들이 우리의 협상이 아름답게 전개되도록 하는 데 대한 그들의 약속을 유지하기를 장려한다"고 말했다.



트럼프 대통령은 "시장은 유가가 크게 하락하고 주가가 크게 상승하는 현재 상황을 매우 좋아하고 있다"고 덧붙였다.

<연합>

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