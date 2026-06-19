[월드컵] 손흥민, 멕시코전도 원톱 선봉…오현규 벤치

손흥민(LAFC)이 멕시코전에서도 홍명보호 공격 선봉으로 나선다.



홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 19일(한국시간) 오전 10시 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 멕시코를 상대로 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다.

한국 축구 국가대표팀 주장 손흥민이 17일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 치바스 바예 베르데 훈련장에서 멕시코와의 월드컵 조별리그 2차전을 앞두고 훈련에 매진하고 있다.

킥오프를 앞두고 공개된 한국 선발 명단에 손흥민이 포함됐고, 체코전 역전 골의 주인공 오현규(베식타시)는 교체 명단에 이름을 올렸다.



이재성(마인츠)과 이강인(파리 생제르맹)이 좌우 공격수로 나서고, 중원은 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄시티)가 지킨다.



홍 감독은 체코전에 이어 이번에도 스리백 수비라인의 3-4-3 전술을 가동한다.



이기혁(강원), 김민재(뮌헨), 이한범(미트윌란)이 최후방을 지키고 좌우 윙백으로는 설영우(즈베즈다), 김문환(대전)이 나선다.



골키퍼 장갑은 김승규(도쿄)가 낀다.



체코전과 비교하면 이태석(빈) 대신 김문환이 나서는 것 외에는 변화가 없다.



한국에 맞서는 하비에르 아기레 감독의 멕시코는 4-3-3 전술을 쓸 거로 보인다.



1차전에서 나란히 한 골씩을 넣은 훌리안 키뇨네스, 라울 히메네스와 로베르토 알바라도가 공격을 맡는다.



중원에는 브라이언 구티에레스, 루이스 로모, 에리크 리라가 배치된다.



수비라인에는 왼쪽부터 헤수스 가야르도, 요한 바스케스, 에드손 알바레스, 호르헤 산체스가 서고 골키퍼 장갑은 라울 랑헬이 낀다.



1차전에서 퇴장을 당해 이날 경기에 뛸 수 없는 핵심 센터백 세사르 몬테스 대신 수비형 미드필더가 본업인 알바레스가 수비진에 선다.



이 경기는 사실상의 '조 1위 결정전'이다. 1차전에서 한국은 체코에 2-1로 이겼고 멕시코는 남아프리카공화국에 2-0 승리를 거뒀다.

<연합>

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