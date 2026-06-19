“물탱크 측정기 사겠다” 대구시 상수도본부 직원 사칭해 1억 뜯어낸 사기범… 경찰 수사

대구시 산하기관인 상수도사업본부 직원을 사칭해 수질관리 대행업체로부터 1억원을 가로챈 사기 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

사진=뉴시스

18일 대구 서부경찰서에 따르면 지난 16일 지역의 한 수질관리 대행업체는 자신을 시 상수도사업본부 직원이라고 밝힌 A씨로부터 “1억 원 상당의 물탱크 수위 측정기 물품을 구매하겠다”는 연락을 받았다. 당시 피해 업체는 “당장 해당 물품이 없다”고 답했다. 그러자 A씨는 물품을 당장 구할 수 있는 곳을 소개해주겠다며 특정 업체를 연결해줬다.

이어 “상수도본부에 물품을 납품하려면 발주를 먼저 해야 하니, 소개한 업체에 대금을 송금하라”고 제안했다. 공공기관의 대규모 납품 계약을 기대한 피해 업체는 별다른 의심 없이 A씨가 지정한 업체 계좌로 1억원을 송금했다.

그러나 돈을 보낸 뒤 시 상수도사업본부에 직접 사실관계를 확인한 결과, 본부 측으로부터 “해당 물품 구매 계약을 추진한 사실이 전혀 없다”는 답변을 받았다. 그제야 사기 피해를 인지한 업체는 즉시 경찰에 신고했다.

경찰은 피해 신고를 접수하고 사기 행각을 벌인 A씨의 신원 확보와 송금된 계좌의 자금 흐름을 압수수색 등을 통해 추적하고 있다.

경찰 관계자는 “공공기관 납품을 미끼로 한 전형적인 사기 범죄로 보고 수사를 벌이고 있다”고 말했다.

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