스페이스X 열기 식었나…연이틀 하락 마감에 본전 수준으로

일론 머스크가 이끄는 항공우주 기업 스페이스X의 주가가 2거래일 연속 하락하면서 투자자들의 평균 수익이 본전 수준으로 되돌아갔다.



미국 CNBC방송은 18일(현지시간) 스페이스X 주가가 전날보다 3.6% 하락한 주당 184.98달러로 마감했다고 보도했다.

스페이스X. 로이터연합뉴스

이는 스페이스X가 상장 후 5거래일간 거래량 가중평균 가격(VWAP)인 181.71달러와 근소한 수치다. 즉, 스페이스X 투자자들이 현재까지 평균적으로 본전치기를 했다는 의미다.



스페이스X는 역사상 최대 기업공개(IPO)로, 상장 전부터 많은 관심을 모았다.



지난 12일 공모가 135달러로 시작해 두 자릿수 상승세를 보였고, 한때 주가가 225달러까지 올라 아마존과 마이크로소프트를 제치고 시가총액 4위 기업까지 오르기도 했다.



하지만 17일부터 하락세로 돌아서면서 이 같은 상승분은 대부분 반납한 상태다.



투자자들이 기대하는 것은 지수 편입이다.



투자 매체 인베스토피아에 따르면 이르면 내주 중에 스페이스X가 CRSP와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 다우존스 지수에 포함될 가능성이 있다. 이 경우 이 지수를 추종하는 뱅가드, 블랙록 펀드 자금이 유입되게 된다.



또 러셀 지수, 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 지수에도 편입될 예정이다.



트레이더들은 스페이스X가 다음주 금요일까지 최저 166달러, 최고 204달러까지 움직일 것으로 예상했다.

<연합>

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