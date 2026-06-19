금요일 퇴근길 ‘우산’ 필수…낮 33도 찜통더위 뒤 밤부터 전국 폭우 [오늘날씨]

전국이 30도를 웃도는 무더운 날씨를 보인 18일 오후 인천 남동구 구월동의 한 도로에서 시민들이 양산을 쓰고 횡단보도를 건너고 있다. 뉴시스

주말을 앞둔 금요일 출근길은 가벼웠겠지만, 퇴근길 발걸음은 무거워질 전망이다.

19일엔 낮 동안 극심한 무더위와 밤부터 시작되는 전국적인 폭우라는 두 얼굴의 날씨가 예고됐다.

이날 오전 5시 기준 서울 22.7도, 대구 23.3도 등으로 시작한 출근길은 비교적 선선했다. 하지만 낮부터는 기온이 급격히 치솟으며 본격적인 더위가 시작된다.

예상 낮 기온은 25~33도 (전국 대부분 30도 이상)로 예상된다. 수도권, 경북권 내륙 기준 체감온도는 33도 이상이다.

서울·인천·경기 등 중부지방, 경북 중·북부 오후시간엔 기습 소나기가 예상되고 예상 강수량은 5~30mm이다.

낮 동안 가만히 있어도 땀이 흐르는 찜통더위가 이어지므로 통풍이 잘되는 복장이 유리하다. 특히 오후 퇴근 시간 전후로 중부지방에 기습 소나기가 내릴 수 있으니 가방에 휴대용 우산을 미리 챙기는 것이 좋다.

이날 밤부터는 서쪽에서 다가오는 비구름의 영향으로 본격적인 장대비가 쏟아진다. 이번 비는 강한 바람을 동반해 주말인 다음 날까지 이어지며, 일부 지역에는 호우 특보가 발표될 가능성도 크다.

비는 제주도와 남부지방을 중심으로 가장 강하게 쏟아질 전망이다. 제주도에는 최고 180mm 이상, 광주와 전남 지역에는 50~100mm의 많은 비가 예보됐다. 서울·인천·경기를 포함한 수도권과 강원 내륙, 대전·세종·충남·충북 등 충청권, 전북, 그리고 부산·울산·경남·대구·경북을 아우르는 경상권 전역에도 30~80mm의 제법 많은 비가 내리겠다.

본격적인 호우는 밤부터 시작되지만, 퇴근길 무렵부터 하늘이 어두워지며 빗방울이 떨어질 수 있다. 야간 운전 시 시야 확보가 어려울 수 있으니 자차 출퇴근족은 감속 운전해야 한다. 바다의 물결도 서해 먼바다 기준 최고 3.0m로 높게 일어 주간 이동이나 해안가 접근은 자제해야 한다.

낮에는 폭염, 밤에는 폭우가 쏟아지는 변덕스러운 날씨다. 금요일 저녁 약속이 있다면 가급적 이동을 최소화하고 비가 강해지기 전에 안전하게 귀가하는 편이 낫다.

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