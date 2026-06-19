“시원해서 매일 썼는데”…변비약 대신 고른 ‘비데 관장’의 함정

“시원해서 매일 썼을 뿐인데…”

비데는 배변 뒤 세정 보조 수단으로 쓰는 기기다. 강한 수압을 반복적으로 항문 안쪽에 자극하는 방식은 점막 손상과 배변 습관 왜곡으로 이어질 수 있다. 클립아트코리아

아침마다 비데 수압을 끝까지 올리는 사람들이 있다. 센 물줄기가 닿아야만 겨우 변을 보는 습관이 굳어진 경우다. 처음에는 시원하게 느껴진다.

하지만 시간이 지나면 따가움과 통증, 출혈이 따라오기도 한다. 그런데도 “수압을 높이지 않으면 화장실에 다녀온 것 같지 않다”며 같은 행동을 반복한다.

최근 SNS에서는 이른바 ‘비데 관장’이 변비 해결법처럼 공유되고 있다. 비데 물줄기로 항문을 자극해 배변을 유도하는 방식이다. 일시적으로 변이 나오는 느낌은 들 수 있지만, 변비를 치료하는 방법은 아니다.

겉으로는 간단한 배변 팁처럼 보인다. 그러나 반복되면 항문과 직장에 불필요한 자극을 주는 습관으로 굳어질 수 있다. 물줄기가 배변 신호를 어떻게 흔들고, 점막에는 어떤 부담을 주는지 짚어봤다.

◆몸을 속이는 ‘가짜’ 배변 신호

센 물줄기가 항문과 직장 주변을 자극하면 몸은 이를 배변 신호처럼 받아들일 수 있다. 실제로 대변이 충분히 내려온 게 아닌데도 괄약근 주변 신경이 반응하면서 변의가 생긴 듯한 느낌이 드는 것이다. 당장은 시원할 수 있지만, 딱딱한 변이나 둔해진 장운동이 해결되는 것은 아니다.

문제는 반복이다. 배변을 위해 항문 안쪽까지 물줄기를 들이대는 행동이 이어지면 몸은 자연스러운 변의보다 외부 자극에 익숙해질 수 있다.

결국 비데 없이는 화장실을 다녀온 것 같지 않거나, 수압을 점점 더 세게 올려야 하는 상황으로 이어질 수 있다. 편하다고 시작한 습관이 정상적인 배변 리듬을 흐트러뜨리는 셈이다.

◆센 물줄기에 상처 나는 점막

항문 주변 피부와 점막은 생각보다 약하다. 비데는 배변 뒤 가볍게 씻는 기기이지 관장용 장비가 아니다. 센 수압을 반복해서 쓰면 항문 주변이 계속 자극을 받는다.

처음에는 개운하게 느껴져도 따가움, 가려움, 항문 피부염으로 이어질 수 있다. 미세한 점막 손상이 생길 가능성도 있다. 물줄기가 강할수록 항문 주변이 건조해지고 작은 상처가 덧나기 쉽다.

이미 치핵이나 치열이 있는 사람은 더 조심해야 한다. 강한 물줄기가 상처 부위를 계속 건드리면 통증과 출혈이 심해질 수 있다. 손상된 점막 주변으로 염증이 악화할 가능성도 있다. 시원한 느낌 때문에 반복한 행동이 항문 질환을 키우는 자극이 될 수 있는 것이다.

◆비데보다 먼저 봐야 할 식습관

변비가 반복될 때 먼저 볼 것은 비데가 아닌 생활습관이다. 수분 섭취가 부족하면 변이 딱딱해지고, 식이섬유가 모자라면 장 안에서 변의 부피가 충분히 만들어지지 않는다. 물을 조금씩 자주 마시고, 채소와 해조류, 잡곡류처럼 식이섬유가 많은 음식을 식사에 함께 넣는 것이 기본이다.

식이섬유는 성인 기준 하루 20~25g 안팎을 목표로 삼을 수 있다. 다만 갑자기 많이 늘리면 복부 팽만감이나 가스가 생길 수 있다. 물을 충분히 마시면서 서서히 늘리는 편이 낫다.

움직임도 중요하다. 오래 앉아 있는 생활은 장운동을 둔하게 만든다. 걷기나 가벼운 조깅 같은 운동을 꾸준히 하면 장의 움직임을 돕는 데 도움이 된다. 변의가 왔을 때 참는 습관도 피해야 한다. 참는 일이 반복되면 직장 감각이 둔해져 나중에는 변이 차도 신호를 잘 느끼지 못할 수 있다.

변비가 반복될 때는 비데 수압을 높이기보다 식습관과 수분 섭취, 운동량을 먼저 점검해야 한다. 혈변이나 체중 감소, 심한 복통이 동반되면 진료를 미뤄선 안 된다. ChatGPT 생성 이미지

생활습관을 바꿔도 변비가 계속된다면 약물치료가 필요할 수 있다. 장 안으로 수분을 끌어들여 변을 부드럽게 하는 삼투성 하제 등이 쓰인다.

다만 변비가 오래됐다고 해서 “원래 그런 체질”로 넘길 일은 아니다. 변비는 식습관, 운동량, 약물, 장 기능, 다른 질환 등 원인이 제각각이다. 반복되거나 오래 이어진다면 약부터 찾기보다 진료를 통해 원인을 확인하는 게 안전하다.

◆그냥 변비로 넘기면 안 되는 경우

센 자극 없이는 배변이 어렵다면 단순 변비로만 볼 일이 아니다. 장운동이 떨어졌거나 골반저 근육이 제대로 이완되지 않는 문제가 숨어 있을 수 있다. 갑상선 기능 저하, 당뇨병, 신경계 질환처럼 다른 질환의 신호가 변비로 나타나는 경우도 있다.

특히 변비가 오래 이어지거나 혈변, 체중 감소, 심한 복통이 함께 나타난다면 진료를 미뤄선 안 된다. 항문 출혈을 ‘수압을 세게 해서 생긴 일’ 정도로 넘기면 필요한 검사가 늦어질 수 있다.

비데는 씻는 기기다. 변을 보게 해주는 장치가 아니다. 잠깐 시원하다는 이유로 센 물줄기에 기대다 보면, 몸이 보내는 배변 신호가 흐려질 수 있다. 변비가 반복된다면 수압부터 올릴 일이 아니다. 왜 잘 나오지 않는지 원인부터 살피는 게 먼저다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지