A조 1위 위한 ‘킹우의 수’가 간단해졌다…체코-남아공 무승부로 한국-멕시코전 승자가 무조건 A조 1위 차지한다 [과달라하라 IN SEGYE]

[과달라하라=남정훈 기자]한국 축구는 그간 월드컵에서 항상 조별리그 최종전까지 ‘경우의 수’를 따졌던 적이 많다. 그때의 경우의 수는 조별리그 탈락이냐 16강 진출이냐를 놓고 계산하는 게 대부분이었다. 이번 2026 북중미 월드컵에선 다르다. 탈락이냐 아니냐가 아니라 A조 1위냐 아니냐의 ‘행복한 경우의 수’가 앞에 놓여져있다.

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체코와 남아프리카공화국의 맞대결에서 무승부가 나오면서 한국의 A조 1위를 위한 경우의 수가 하나로 좁혀졌다. 19일(이하 한국시간) 오전 10시에 열리는 멕시코와의 조별리그 A조 2차전을 승리할 경우 남아공과의 3차전 경기 결과에 상관없이 무조건 조 1위를 확정지을 수 있게 됐다.

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체코와 남아공은 19일 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 1-1로 비겼다. 1차전에서 한국과 멕시코에게 패했던 두 국가는 이날 무승부로 승점 1을 나눠가지며 골득실에서 앞선 체코(-1)가 3위, 남아공(-2)이 4위에 그대로 자리했다.

2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전 멕시코와의 경기를 하루 앞둔 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 17일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 뉴시스

두 팀이 비기면서 세 국가가 2승1패로 동률을 이루는 시나리오는 사라졌다. 한국과 멕시코의 맞대결 승자는 무조건 A조 1위로 32강에 진출한다. 이유는 이번 북중미 월드컵부터 바뀐 순위 산정 방식 때문이다. 2022 카타르까지는 승점→골득실→다득점 순으로 순위를 매겼지만, 2026 북중미부터는 승점 다음이 골득실이 아닌 승자승 원칙이 우선 순위가 됐다. 한국이 멕시코를 꺾을 경우 조별리그 3차전에서 남아공에게 패하고, 멕시코가 체코를 잡아 2승1패, 승점 6으로 동률이 되어도 승자승 원칙에 따라 한국이 멕시코보다 높은 순위에 자리하게 된다. 멕시코가 이겨도 마찬가지다. 19일 에스타디오 아크론에서의 맞대결은 A조 1위를 가리는 한 판 승부가 됐다.

멕시코 축구 국가대표팀 감독 하비에르 아기레가 17일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 공식 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

이날 경기는 객관적 전력에서 앞선 체코가 선제골을 넣으며 앞서 갔다. 경기 시작 6분 만에 알렉산드르 소이카의 패스를 받은 미할 사딜레크가 왼발 슈팅으로 마무리하며 1-0으로 리드를 잡았다. 이후 끌려가던 남아공은 후반 38분 페널티킥을 얻어냈고, 테보호 모코에나가 체코 골망을 가르면서 동점에 성공했다.

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