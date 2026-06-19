민주당 국토위원들 “장동혁 기획부동산 특혜 거래 의혹 철저히 수사해야”

더불어민주당 소속 전반기 국회 국토교통위원회 위원들이 국민의힘 장동혁 대표의 기획부동산 특혜 거래와 이해충돌 의혹에 대한 수사를 촉구했다.

정준호 의원 등 국토위 위원들은 18일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “지난해 국토교통위원회 국정감사에서 제기된 장 대표의 기획부동산 투기 의혹의 수사 내용이 점점 수면 위로 드러나고 있다”며 이같이 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 18일 국회에서 열린 최고위원회의에서 잠시 생각에 잠겨 있다. 연합뉴스

위원들은 최근 언론 보도를 근거로 “장 대표는 기획부동산에 투자한 10억을 손해 볼 위기에 처하자 업체에 투자금 반환을 요구했고 대토 방식으로 보상받았다”며 “바로 이 토지가 지난해 국정감사에서 문제를 제기하고 경찰에 고발한 ‘제2 양평고속도로 의혹’의 충남 서산시 화곡리 창고용지”라고 주장했다.

이어 “장 대표는 본인이 6억 원의 사기를 당한 ‘피해자’라고 억울함을 호소한다”며 “그러나 기획부동산 업체가 압류 회피 등을 위해 만든 위장 신생 법인의 설립과 자산 이전 과정에 법률 자문을 제공했다는 의혹을 받고 있다”고 했다.

또 “투자자들로부터 손해배상 소송을 당한 A사의 핵심 영업책 4명을 직접 변론했고, C사 대표에게는 판사 출신 변호사까지 소개해 준 것으로 드러났다”고 주장했다.

이들은 “협박에 따른 대토 보전이었다는 주장도 제기되고 있다”고 했다. 이어 “제보에 따르면 장 대표와 배우자가 기획부동산으로 투자금을 날릴 위기에 처하자 업체를 찾아가 ‘남편이 지방법원 부장판사다. 가만히 안 놔두겠다. 책임지라’고 말하며 고소·고발 가능성을 언급했고, 업체 측이 토지로 보상하기로 했다는 취지의 증언이 나왔다”고 지적했다.

그러면서 “기획부동산 사기는 서민의 피눈물을 쥐어짜는 가장 악질적인 민생 침해 범죄”라며 “판사 출신 야당 대표가 이러한 범죄에 가담해 특혜를 받았다는 의혹은 결코 가벼이 넘길 수 없는 중대 사안”이라고 말했다.

위원들은 장 대표의 이해충돌방지법 위반 의혹을 제기했다. 이들은 “장 대표가 예결위 예산소위 위원일 때 본인 토지 근처 고속도로의 예산 528억 증액을 요구했고 이에 본래 0원이었던 정부안이 80억으로 증액됐다”고 꼬집었다.

이어 “당시 국토교통부에서 해당 업무를 담당했던 인물은 양평고속도로 종점 변경 특혜 의혹으로 인해 구속된 김모 서기관”이라며 “김 서기관은 장 대표의 서면질의에 정부에 없던 고속도로 건설 증액 반영을 적극 집행 추진하겠다고 답변했다”고 지적했다.

이들 의원은 “경찰과 검찰 등 수사당국은 장 대표의 기획부동산 특혜 거래 의혹, 기획부동산 사기 유착 의혹, 이해충돌법 위반 여부 등에 대해 즉각적이고 철저한 수사에 착수하라”고 촉구했다.

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