소비 주축으로 떠오른 시니어…5년간 결제액 143% 늘어

KB국민카드의 65세 이상 고객이 2019년 대비 102% 증가하는 동안 이들의 카드 결제액은 143% 급증하며 전 연령대 가운데 가장 빠른 소비 확대 속도를 나타냈다. 이들은 주로 오프라인 매장을 이용하며, 병원과 약국, 음식점 등에서 소비를 집중하는 양상을 보였다. 시니어 세대의 소비 규모가 다른 연령대보다 빠르게 증가하며 소비 시장의 새로운 주축으로 자리 잡고 있다는 평가가 나온다.

KB국민카드는 18일 신용·체크카드 결제 데이터 분석 결과를 토대로 지난해 65세 이상 고객 수가 2019년 대비 102% 증가했다고 밝혔다. 결제 금액 증가율은 더욱 가팔라 같은 기간 143% 폭증했다. 이는 전체 평균 증가율인 34%를 크게 웃도는 수치다. 전체 고객 중에서 65세 이상이 차지하는 비중은 17% 수준이지만, 소비 규모 확대 속도는 전 연령대 가운데 가장 빨랐다.

최근 1년간 주요 업종별 소비 패턴을 보면 65세 이상 고객은 결제 금액의 86%를 오프라인에서 사용했다. 65세 미만 고객의 오프라인 결제 비중 70%보다 16%포인트 높은 수준이다. 이용 금액 비중은 병원과 약국이 38%로 가장 많았고 음식점이 33%로 뒤를 이었다. 결제 건수 기준으로는 음식점 38%, 병원과 약국 25%, 커피와 디저트 10% 순으로 나타났다.

새로운 여가 활동 트렌드도 두드러졌다.

최근 1년간 실내 파크골프장 이용 고객의 48%가 60세 이상으로 집계됐다. 인구 고령화에 따라 이들의 외부 활동과 건강 관리 수요가 늘어난 결과로 풀이된다.

KB국민카드 관계자는 “시니어 세대는 빠르게 증가하는 인구 규모와 함께 소비시장에서도 영향력이 확대되고 있는 핵심 고객층”이라며 “특히 이용금액 증가 속도가 전체 평균을 크게 상회하는 만큼 관련 산업과 기업 관심이 더 높아질 것으로 보인다”고 말했다.

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