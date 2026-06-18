쿠시먼앤드웨이크필드, 7000억 규모 구로 지타워 매각 완료

글로벌 상업용 부동산 서비스 기업 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아가 7000억원 규모의 ‘구로 지타워’ 매각 자문을 마쳤다.

18일 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아에 따르면 이번 거래는 올해 상반기 국내 오피스 시장에서 면적 기준 최대 규모 거래로 꼽힌다.

지타워 전경. 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아 제공

구로 지타워는 연면적 17만2975㎡ 규모의 프라임 오피스 자산이다. 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아는 건물을 판 뒤에도 기존 입주사가 계속 사용할 수 있는 ‘세일 앤드 리스백’ 방식을 적용해 거래를 성사시켰다고 설명했다. 건물을 팔아 현금을 확보하면서도 사무실을 옮길 필요가 없는 방식이다.

쿠시먼앤드웨이크필드 코리아는 부동산 매각 자문, 시장 분석, 투자자 마케팅, 임대차 자문 등을 통합 제공해 거래를 성사시켰다고 전했다.

김성순 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아 부대표는 “최근 대기업과 IT 기업을 중심으로 현금 유동성 확보와 자산 효율화를 위한 부동산 포트폴리오 재편 수요가 늘고 있다”며 “앞으로도 기업 맞춤형 부동산 자문 역량을 바탕으로 고객의 자산 가치 제고를 지원하겠다”고 말했다.

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