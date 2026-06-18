‘정이한 음료 테러’ 30대 남성, 평소 알고 지내던 헬스 트레이너였다

6·3 지방선거에서 개혁신당 부산시장 후보로 출마한 정이한 전 후보에게 음료를 투척한 혐의로 입건된 30대 남성이 정 전 후보와 평소 알고 지내던 헬스 트레이너로 알려졌다.
부산경찰청은 18일 브리핑을 통해 해당 사건을 조사 중인 부산 금정경찰서에서 정 전 후보와 A씨가 개인적으로 ‘알고 지내던 사이였다’는 정황을 확인 중이라고 밝혔다.
두 사람이 사건 발생 전부터 서로 알고 지내던 사이였던 것으로 알려지면서 ‘자작극 의혹’이 불거졌다. 자작극 의혹은 사건 발생 전 정 전 후보와 A씨가 통화한 기록이 발견되면서 급물살을 타기 시작했다. 특히 통화 기록과 함께 사건 발생 이전부터 친분이 있었다는 사실이 알려지면서 자작극 의혹이 더욱 짙어지는 모양새다.
경찰은 당시 정 전 후보 캠프 관계자들을 참고인으로 불러 음료 투척 피습 사건의 전후 경위를 확인하고 있다. 두 사람이 사건 발생 전 어떤 관계였는지, 사건이 사전에 계획됐는지 등을 집중적으로 조사하는 것으로 알려졌다. 또 정 전 후보와 A씨 간 금전거래내역 등에 대해서도 종합적으로 들여다보고 있다.
A씨는 지난 4월 27일 오전 부산 금정구 구서나들목 인근에서 당시 선거 유세 중이던 정 전 후보에게 “어린놈이 무슨 시장 후보냐”며 음료가 든 컵을 던진 혐의로 체포됐다. 당시 정 전 후보 캠프 측은 정 후보가 의식을 잃었다고 밝혔으나, 실제 상황과 다른 정황이 일부 포착된 것으로 알려져 경찰이 사실관계를 확인 중이다.
경찰은 법리 검토를 거쳐 이르면 다음 주 중으로 결론을 낼 수 있을 것으로 보고 있다. 경찰 관계자는 “선거사건 공소시효가 6개월인 점을 감안해 최대한 신속하게 수사하고, 검찰에 송치할 예정”이라고 말했다.
정 전 후보는 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 정계 은퇴를 선언하고, 개혁신당 중앙당에 온라인으로 탈당계를 제출했다. 세계일보는 음료 투척 피습 자작극 의혹과 관련해 정 전 후보의 입장을 듣기 위해 연락했으나, 연락이 닿지 않았다.
한편 이준석 개혁신당 대표는 이날 정 전 후보의 음료 투척 피습 자자극 의혹에 대해 사과했다. 이 대표는 “개혁신당이 공천한 후보이기에 무한한 책임감을 느낀다”며 “당 자체적으로 진상조사단을 가동하고, 결과에 따라 정 전 후보에게 최고 강도의 민·형사상 책임을 엄정히 묻겠다”고 강조했다.
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