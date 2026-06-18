㈜에스엠인스트루먼트, 창립 20주년 맞아 신제품 공개

휴대형 산업용 초음파 카메라 분야 시장을 선도해 온 ㈜에스엠인스트루먼트가 창립 20주년을 맞아 인공지능(AI) 기반 음향 진단 기술을 중심으로 한 미래 비전을 18일 선포했다. 비전 공개와 동시에 차세대 제품 라인업도 공개했다. 회사는 이번 행사를 통해 ‘보이는 소리에서 산업지능으로’라는 슬로건을 제시하고, 기존 하드웨어 중심 사업에서 AI 기반 산업 진단 플랫폼 기업으로의 도약 방향을 밝혔다

반도체 가스캐비닛 내부에 설치된 ‘BATCAM eCX’. 에스엠인스트루먼트 제공

이날 공개된 신제품은 고성능 휴대형 모델 ‘BATCAM 3’, 보급형 모델 ‘BATCAM ECO(일명 BATCAM 4)’, 그리고 AI 및 IoT 기능이 강화된 고정형 모델 ‘BATCAM FX2’ 등 3종이다.

‘BATCAM 3’는 기존 112채널 대비 2배 이상 증가한 345채널을 적용해 측정 감도를 크게 향상시킨 제품이다. 기존 장비로는 탐지하기 어려웠던 미세 누출, 전기방전 신호까지 식별할 수 있도록 설계됐다. 또한 AI 기반 분석 기능이 적용되어 현장에서 보다 빠르고 정확한 진단이 가능해졌다는 설명이다.

‘BATCAM ECO’는 핵심 기능을 유지하면서도 채널 수와 일부 기능을 최적화해 가격 부담을 낮춘 보급형 모델이다. 이를 통해 중소기업 및 중소 사업장에서도 초음파 기반 안전 진단 장비를 보다 쉽게 도입할 수 있을 것으로 기대된다.

고정형 제품인 ‘BATCAM FX 2’는 AI 분석과 IoT 연동 기능을 결합한 상시 모니터링 제품이다. 공항 현장에서 항공기 보조동력장치(APU) 모니터링에 적용돼 운영 비용 절감과 환경 개선 효과를 확인했다. 회사는 향후 해당 기술을 에너지 관리 및 스마트 인프라 영역으로 확대해 나갈 계획이다.

◆창립 20주년을 기념 산업지능 포럼 통해 기술·현장 적용 사례 공유

이날 비전 선포식1부 ‘산업지능 포럼’에서는 인공지능과 전용 SoC 기반 음향 진단 기술, 산업 현장 적용 사례, 음향 카메라 기술의 진화 방향 등이 발표됐다. 회사의 주요 연구진을 비롯해 카이스트(KAIST), 한국전기연구원 등 산학 전문가들이 참여해 차세대 소리 AI 기술과 반도체 및 산업 현장에서의 활용 가능성을 심도 있게 논의했다.

㈜에스엠인스트루먼트는 향후 주력할 4대 핵심 미래 전략 분야로 △반도체 △수소 △안전 △국방을 꼽았다. 반도체 미세 공정의 미세 누설 감지, 차세대 에너지원인 수소 저장 및 이송 과정의 안전성 확보, 국가 기간 산업의 재난 예방은 물론, 소리 감지 기술을 활용한 국방 감시 체계 고도화에 기여하겠다는 계획이다.

김영기 대표는 “지난 20년이 초음파 카메라 국산화와 기술 기반을 다지는 시간이었다면, 앞으로는 산업 현장의 안전과 효율을 책임지는 핵심 인프라 기업으로 도약할 것”이라고 밝혔다.

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