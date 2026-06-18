남아공 베테랑 MF 즈와네, 한국전 못 뛴다 [2026 북중미 월드컵]

국제축구연맹(FIFA)이 18일 2026 북중미 월드컵 A조 1차전에서 퇴장당한 남아프리카공화국 미드필더 템바 즈와네(마멜로디 선다운스·사진)에게 3경기 출장정지 징계를 내렸다. 이에 따라 즈와네는 체코와 2차전은 물론 한국과 조별리그 최종전에도 출전할 수 없게 됐다.



월드컵에서는 퇴장 시 자동으로 1경기 출장정지 처분이 내려지지만, 폭력행위가 인정될 경우 FIFA 징계위원회가 추가 징계가 부과될 수 있다. 즈와네는 지난 11일 멕시코시티 아스테카 스타디움에서 열린 멕시코와 경기 후반 막판 수비수 로베르토 알바라도(과달라하라)의 얼굴을 가격해 레드카드를 받았다. 당시 남아공은 미드필더 스페펠로 시톨레(톤델라)가 먼저 퇴장당해 9명으로 경기했고 0-2로 패했다. 즈와네는 후반 교체 투입된 지 20여분 만에 퇴장당했다. 그는 페널티지역 부근에서 알바라도를 제치려다 손이 상대 얼굴에 닿았다. 이에 브라질 출신 주심 윌통 삼파이우가 비디오판독(VAR) 끝에 레드카드를 꺼냈다. 즈와네는 2014년부터 남아공 대표팀에서 활약한 베테랑 공격형 미드필더다.



휴고 브로스 남아공 감독은 “시톨레의 퇴장은 이해할 수 있지만, 즈와네의 퇴장은 과했다”며 “멕시코 선수가 먼저 우리 선수를 막고 있었고 레드카드를 줄 상황은 아니었다”고 주장했다.

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