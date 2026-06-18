美 상원 인준 넘은 스틸… 주한美대사 부임 임박

미셸 스틸(사진) 주한 미국대사 후보자의 인준안이 연방 상원을 통과했다.



미 연방 상원은 17일(현지시간) 본회의에서 스틸 후보자 인준안을 표결에 부쳐 찬성 55표, 반대 39표로 가결했다. 이에 따라 스틸 후보자에 대한 미 의회 인준 절차는 모두 마무리됐다. 스틸 후보자는 도널드 트럼프 대통령의 임명장 서명과 한국 정부의 아그레망(외교사절 임명 동의) 절차를 거쳐 주한 미국대사로 부임할 전망이다



트럼프 2기 행정부 출범 이후 주한 미국대사관이 대행 체제를 벗어나 정식 대사를 맞는 것은 이번이 처음이다. 지난해 1월부터 10월까지는 조 바이든 전임 행정부에서 임명된 조셉 윤 전 대사대리가, 이후 약 두 달간은 케빈 김 주아세안(ASEAN) 미국대사가 대사직을 대행했다. 그 뒤로는 제임스 헬러 대사대리 체제가 이어졌다.



스틸 지명자는 한국계 미국인으로, 한국 이름은 박은주다. 성 김 전 대사(2011∼2014년 재임)에 이어 두 번째 한국계 주한 미국대사가 된다. 스틸 지명자는 캘리포니아주 오렌지카운티 감독관을 거쳐 2021년 연방 하원의원이 됐다. 2022년 재선에 성공해 두 차례 공화당 연방 하원의원을 지냈다. 그는 1955년 서울에서 태어나 일본을 거쳐 1975년 미국에 정착했다.

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