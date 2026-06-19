대한항공, AI 무인기 비행 영상 첫 공개

대한항공이 미국 방산기업 안두릴과 공동 개발하는 인공지능(AI) 무인기 시험 비행 영상을 최초 공개하며 항공 산업 첨단 전략 기술을 선보인다.

‘넥스트라이즈 2026’ 대한항공 부스 전경. 대한항공 제공

대한항공은 18∼19일 서울 강남구 코엑스에서 열리는 대규모 스타트업·테크 박람회 ‘넥스트라이즈 2026’에 참가한다고 17일 밝혔다. 대한항공은 미래 도심 항공 교통의 핵심이 될 지능형 관제, 미래형 전투 체계의 기반인 자율형 조종, 스마트 유지·보수·운영(MRO)을 포함하는 지능형 유지보수 기술 등을 전시한다.

먼저 지능형 관제 부문에서는 대한항공이 항공 운항 노하우에 기반해 개발한 통합관제 솔루션 ‘어크로스’(ACROSS)를 소개한다. 하늘길의 신호등 역할인 어크로스는 미래항공교통(AAM)을 운용할 수 있는 항공 교통체계의 방향성을 제시하고, 친환경 모빌리티 생태계의 상용화·안정화에 기여하는 역할을 한다.

자율형 조종 부문에서는 AI가 스스로 판단하고 전장을 통합 지휘하는 미래형 전투 체계를 선보인다. 대한항공이 개발 중인 저피탐 무인편대기와 아음속 무인표적기는 물론 안두릴과 공동 개발하는 AI 무인기의 시험 비행 영상을 대중에 최초로 선보이며 미래 전장 솔루션의 실증 성과를 제시할 계획이다.

지능형 유지보수 영역에서는 로봇과 AI를 활용해 항공기 정비를 하는 ‘스마트 MRO’를 선보인다. 정비 대상인 항공기 상층부와 하부 외관을 인스펙션 드론과 지상 로버가 촬영하고, AI가 영상을 분석해 미세 결함을 찾아낸 뒤 정비사에게 알리는 것이다. 산업 재해를 예방하면서 검사 시간을 10시간에서 1시간으로 단축해 효율을 높였다는 설명이다. 대한항공은 이러한 정비 기술을 글로벌 항공기 제조사 보잉과 함께 상용화하는 방안도 추진 중이다.

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