[이코노 브리핑] 신한은행, 영광 태양광발전 PF 약정 외

신한은행, 영광 태양광발전 PF 약정

신한은행은 한국산업은행과 공동으로 전남 영광군 소재 90㎿(메가와트)급 태양광 발전사업 프로젝트파이낸싱(PF) 금융약정을 완료했다고 18일 밝혔다. 금융약정 규모는 약 2410억원이다. 이 프로젝트는 영광군 일대에 90㎿ 규모의 태양광 발전소를 조성하고 약 50㎞ 길이의 154㎸ 지중 송전선로를 통해 광주광역시 광산구까지 전력을 공급하는 사업이다.

지난해 연금저축 적립금 200조 육박

지난해 증시 활황 등에 힘입어 연금저축(PSA) 적립금이 200조원에 육박하고 연간 수익률도 10%를 넘어섰다. 18일 금융당국이 발간한 ‘2025년 우리나라 연금저축 투자백서’에 따르면 지난해 연금저축 적립금은 198조원으로 전년 대비 19조3000억원 증가했다. 상품별로 보면 연금저축펀드 적립금이 61조3000억원으로 전년보다 50.7% 급증했다. 작년 연금저축 수익률은 10.6%였다.

상속 금융재산 통합지급 서비스 도입

금융감독원과 국민권익위원회가 18일 ‘상속 금융재산 통합지급 서비스 도입’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 그동안 상속예금 등을 돌려받는 절차가 너무 복잡하고 불편하다는 민원이 꾸준히 나온 데 따른 것이다. 앞으로는 상속인들이 금융회사 영업점을 1회만 방문해도 통합지급이 가능해진다. 양 기관은 내년 초 시범서비스 시행을 목표로 추진할 계획이다.

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