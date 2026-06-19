광주 군공항 이전 속도

광주 군공항 이전 후보지가 전남 무안 망운면 일대로 내달 1일 발표될 것으로 보인다.



18일 광주시와 전남도에 따르면 전날 국방부 대회의실에서 열린 광주 군공항 이전 부지 선정위원회 1차 회의에서 이전부지선정위원회와 선정실무위원회 운영규정안, 이전 후보지 선정 절차·기준안이 심의·의결됐다. 이번 회의는 4월2일 무안 망운면 일대가 예비 이전 후보지로 선정된 이후 처음 열린 선정위원회다. 두 안건은 15일 선정실무위원회가 사전 검토를 마친 사안이다. 이번 의결로 향후 이전 후보지 선정 절차를 논의할 기준이 마련됐다.



이전부지선정위원회는 안규백 국방부 장관을 위원장으로 강기정 광주시장, 김영록 전남도지사, 김산 무안군수 등 해당 지방자치단체장과 관계 부처 차관 또는 차장, 민간 위원 등 19명으로 구성됐다. 이전부지선정위는 이달 이전 후보지를 선정한 후 9월엔 이전 주변 지역 지원계획 수립과 이전 부지 선정 계획 공고를 한다. 10월 주민투표와 유치 신청을 거쳐 11월 이전 부지가 최종 선정될 예정이다. 전남도는 이번 의결을 토대로 이전 후보지 선정, 이전 주변 지역 지원계획 수립, 유치 신청, 이전 부지 선정 등 후속 절차가 법정 절차에 따라 추진될 수 있게 무안군·국방부 등 관계 기관과의 협력을 이어나갈 계획이다.



광주시 관계자는 “이전 후보지는 이달 내 발표될 가능성이 높다”며 “이전부지선정위가 계속 논의하고 있다”고 말했다.

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