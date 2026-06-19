경남 ‘돈 버는 도시숲’ 30곳 키운다

경남도가 단순한 녹지 공간을 넘어 지역 상권과 관광을 연계한 이른바 ‘숲세권’을 핵심 인프라로 하는 도시 숲 조성 사업을 본격 추진한다.

진해 로망스 다리. 경남도 제공

18일 도에 따르면 도는 올해 190억원을 투입해 기후대응도시숲, 도시바람길숲 등 도내 30곳에 다양한 도시숲을 조성할 계획이다. 이를 관광·상권과 연계하는 ‘체류형 녹색공간’으로 탈바꿈시킨다는 구상이다. 그간 미세먼지 저감과 탄소 흡수 등 환경 보호에 치중했던 도시숲 정책을 지역 경제 활성화란 질적 성장으로, 그 패러다임을 전환하겠다는 것이다.



도가 주목한 가장 대표적인 성공 모델은 창원의 가로수길과 진해 일대의 벚꽃 명소다. 창원시에 따르면 올해 열린 제64회 진해군항제 기간에 334만명이 방문해 390억원을 소비했으며, 1300억원에 달하는 경제적 파급효과를 냈다. 또한 울창한 메타세쿼이아 나무들로 유명한 창원 가로수길 역시 카페와 맛집, 문화공간이 녹지와 자연스럽게 스며들면서 핫플레이스로 자리 잡았다.



도는 이처럼 잘 조성된 녹색 공간이 ‘아름다운 경관 조성→방문객 증가→상권 형성→관광지화’로 이어지는 선순환 구조를 만든다고 분석했다. 최근 자연환경과 어우러진 복합 문화공간을 선호하는 ‘숲세권’ 트렌드가 소비 시장 주류로 떠오른 것도 이 같은 정책 방향에 힘을 싣는다. 폭염 등 기후 재난이 일상화된 상황에서 도시숲의 본래 기능도 간과할 수 없다. 도는 열섬 현상을 완화하는 도시숲의 공익적 기능은 더 촘촘히 챙기면서 그 일대를 체류와 소비의 장으로 활용하겠다는 복안이다.



이재철 도 환경산림국장은 “도민 누구나 쾌적한 혜택을 누리는 동시에 관광과 상권, 문화가 어우러지는 지역 성장 동력으로 숲을 육성해 나가겠다”고 강조했다.

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